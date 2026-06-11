Bautista destaca el crecimiento del sector olivarero extremeño y el peso de la región en el sector agroganadero español

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, junto a otras autoridades urante la inauguración de la nueva almazara del grupo DCOOP en Pueblonuevo del Guadiana (Badajoz) - JUNTA DE EXTREMADURA

PUEBLONUEVO DEL GUADIANA (BADAJOZ), 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha destacado el crecimiento experimentado por el sector olivarero regional.

Durante la inauguración este jueves de la nueva almazara del grupo DCOOP en Pueblonuevo del Guadiana (Badajoz), Bautista ha puesto así en valor el peso de la comunidad autónoma en el conjunto del sector agroganadero español, y ha enmarcado la apertura de la nueva planta en la "corriente de cambio" que protagoniza Extremadura, y que ha llevado a la comunidad autónoma a "abandonar el furgón de cola en los ránking económicos nacionales".

Al respecto, ha destacado que Extremadura es ya la tercera comunidad autónoma en producción de aceite de oliva y la segunda en aceituna de mesa; así como que ha superado las 300.000 hectáreas de olivar y también las 100.000 toneladas de producción en una campaña.

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