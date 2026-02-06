Bautista (PP) reprocha a Vox que actúe como los "matones de la clase" y de no tener voluntad de acuerdo en Extremadura

El secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, atiende a los medios de comunicación. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, ha escenificado la distancia en la que se encuentran actualmente las negociaciones con Vox para la investidura de María Guardiola reconociendo que se siente "harto" al tratar con una contraparte que ha situado en la "adolescencia política" y que actúa como los "matones de la clase" al no tener ninguna "voluntad de acuerdo".

En una comparecencia convocada tras escuchar las declaraciones de el candidato de Vox, Óscar Fernández, en las que ha señalado que en estos momentos no apoyaría la investidura de María Guardiola, el dirigente 'popular' ha acusado al partido de Abascal de querer alargar en el tiempo una negociación por "otros intereses", en alusión a la celebración de las elecciones en Aragón este domingo, y posteriormente, en marzo, en Castilla y León.

Bautista ha acusado a Fernández de "mentir" al no hacer referencia al último intento de María Guardiola, el pasado miércoles, de tratar de cerrar una nueva cita para avanzar en la negociación, que acompañaba con un detallado informe sobre el impacto económico de las medidas planteadas por Vox, y que no ha recibido respuesta.

Es más, ha señalado que no está siendo una "negociación" al uso, sino un "trampantojo" por parte de un partido que está "fuera del sistema", que está "mucho mejor metiéndole palos al Partido Popular, que es tu principal competidor y es al que quieres arañarle los votos en otras comunidades autónomas".

En este punto, se ha preguntado si hay posibilidad "de vuelta o no", porque "el camino es directamente a donde ellos hayan determinado que van", en el sentido de que "cuando tú te colocas fuera del sistema es muy complicado hacer un giro de argumentos que te permita volver a posiciones que permitan hablar, consensuar y establecer el bien común por encima de todo el mundo".

(Más información en Europa Press)