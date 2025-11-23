Bernabé asegura que hay "mujeres gobernando con políticas machistas" y afea que CCAA del PP "echen gasolina todo el día"

La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, interviene en un acto público con motivo del 25N en Cáceres - PSOE

CÁCERES, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha advertido este domingo de que existen mujeres "gobernando con políticas machistas" en el país, al tiempo que ha afeado que en comunidades "donde gobierna la derecha a sus anchas" estén "todo el día echando gasolina".

En concreto, la secretaria socialista se ha referido a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, criticando que al asumir el liderazgo del Ejecutivo autonómico suprimió la Consejería de Igualdad por la actual Secretaría General de Igualdad y Conciliación.

"Ella llega a la presidencia de la Junta de Extremadura y dice, pues me cargo la Consejería de Igualdad porque para mujer ya estoy yo", ha espetado Bernabé durante su intervención en un acto público con motivo del 25N, Día internacional de la eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se ha llevado a cabo en Cáceres bajo el lema "un maltratador no es un buen padre".

Al mismo, también han acudido la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró; el candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y representantes de asociaciones feministas de la región, como Malvaluna o Mujeres en Zonas de Conflicto.

((Más información en Europa Press))