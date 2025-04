La biblioteca de 'La Económica' de Badajoz conserva libros "únicos en España" y que son "auténticas joyas"

BADAJOZ, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La biblioteca de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País de Badajoz, fundada en 1871 con apenas 350 volúmenes, custodia a día de hoy cerca de 30.000 libros "de todas las materias", algunos de ellos "únicos en Extremadura y únicos en España", según ha explicado su responsable, Laura Marroquín Martínez.

"Es una biblioteca mágica", ha destacado Marroquín, documentalista y archivera, quien además ha subrayado el valor patrimonial de sus ejemplares más antiguos, como una edición de 1552 de las obras completas de San Agustín.

"Muchos libros son libros de religión, los más antiguos pertenecientes al siglo XVI y XVII, pero, fundamentalmente, casi todo el fondo es del siglo XIX", ha señalado Marroquín.

En declaraciones a Europa Press Televisión, la documentalista ha explicado que muchos de los libros están archivados en el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico, herramienta que ha permitido comprobar la singularidad del fondo y confirmar que se trata de "auténticas joyas".

"PRIMERA BIBLIOTECA PÚBLICA DE TITULARIDAD PRIVADA EN EXTREMADURA"

Así, Marroquín ha señalado que la biblioteca nació gracias a una donación inicial de unos 270 ejemplares realizada por el socio Emilio Barredo convirtiéndose en la "primera biblioteca pública que hubo en Extremadura de titularidad privada" con el objetivo de que "todo el mundo tuviera acceso a la cultura en aquellos años".

Actualmente, la consulta del fondo se realiza "exclusivamente" en sala, por lo que "no es una biblioteca pública al uso" ya que, según ha argumentado la responsable, los libros "no se pueden fotocopiar, no se pueden digitalizar y no existen préstamos ni carné de usuarios".

"A nosotros no nos importa el valor económico, es el valor cultural y por eso no queremos que se pierda y sigan estando aquí", ha subrayado.

Además, la institución cuenta con una hemoroteca que, según Marroquín, es "la más importante de Extremadura", por lo que han iniciado, con el apoyo del Ministerio de Cultura, la digitalización de parte de sus fondos periodísticos.

"El usuario no tendrá la necesidad de manejar el papel de prensa, podrá consultarlo dentro o fuera de Badajoz", ha añadido.

DÍA DEL LIBRO

Además, Marroquín ha contado que 'La Económica' celebra este miércoles el Día del Libro con una actividad simbólica: la entrega de un ejemplar envuelto "de sorpresa" y la participación de socios que hablarán sobre sus propias obras o recomendarán títulos a los asistentes.

"Es como tomar café con un amigo y recomendarnos un libro. Es un día muy ameno y siempre lo celebramos porque forma parte de la historia", ha indicado la responsable de 'La Económica'.

La Sociedad dispone de dos sedes: la histórica, que abre todos los miércoles "con la idea de darla a conocer" y la sede "moderna", que alberga libros de los siglos XX y XXI y parte de la hemeroteca.