Blanca Martín sigue valorando "firmemente" presentar su candidatura para liderar el PSOE de Extremadura

La diputada del Grupo Socialista en la Asamblea y expresidenta del parlamento regional, Blanca Martín, ofrece declaraciones a la prensa. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional socialista y expresidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha reconocido que sigue "valorando firmemente" presentar su candidatura para liderar el PSOE de Extremadura.

De esta manera se ha pronunciado a preguntas de los periodistas por su posición ante el Comité Regional del PSOE previsto para este viernes, día 6, para abordar, entre otros temas, el calendario de celebración de las primarias y el Congreso Regional extraordinario para elegir a la persona que ocupe la Secretaría General, ante lo que Martín ha señalado en primer lugar que "hay un proceso que no se ha abierto todavía" porque el partido al que pertenece es democrático, donde los militantes y los representantes de los mismos elegidos en los congresos son los que deciden.

Así, este viernes se celebra dicho donde Comité Regional, donde se decidirá el calendario para elegir a la nueva dirección regional del partido "y veremos a ver qué pasa", ha continuado, mientras que interpelada por si considera que habrá primarias ha reconocido que "a día de hoy" cree que las habrá.

"Creo que las habrá, ojalá no las hubiese, pero no por quitarle la voz a la militancia, sino porque el PSOE extremeño tiene que recuperar lo que ha sido, y el legado que nos dejaron los secretarios generales que hemos tenido, y tanto Juan Carlos como Guillermo siempre nos enseñaron que este era un proyecto regional y un partido fuerte", ha incidido Martín en referencia a ambos expresidentes extremeños y exsecretarios regionales socialistas y para quien "eso no lo podemos perder".

Acto seguido, ha ahondado en que el "reto" que tienen por delante sus compañeros y compañeras y "entre todos" es "mucho", y "no es otro que Extremadura, no el PSOE" y espera que lo "tengan en cuenta" a partir de este viernes o el sábado.

En este punto e interpelada por si va a intentar ese reto, ha expuesto que lo sigue "valorando firmemente", según ha explicado en declaraciones a los medios antes de recibir junto a la presidenta de la fundación que lleva su nombre, Magdalena Moriche, los galardones 'Mujeres que rompen' de la Delegación del Gobierno en Extremadura, un acto referido a la igualdad.

(Más información en Europa Press)