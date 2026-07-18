Bohonal de Ibor estrena su I Carrera Nocturna 'Luciérnagas al Sereno' el 18 de agosto

Cartel de la I Carrera Nocturna 'Luciérnagas al Sereno' que se celebra en Bohonal de Ibor el 18 de agosto de 2026. - ASOCIACIÓN CULTURAL BOHONAL DE IBOR

BOHONAL DE IBOR (CÁCERES), 18 (EUROPA PRESS)

Bohonal de Ibor celebrará el próximo martes 18 de agosto de 2026, a las 22,00 horas, la primera edición de la Carrera Nocturna 'Luciérnagas al Sereno', una prueba organizada por la Asociación Cultural Bohonal de Ibor que recorrerá las calles del casco urbano bajo un ambiente nocturno y festivo.

La salida y la recogida de dorsales tendrá lugar en la Plaza de España de la localidad cacereña, punto de partida de un circuito urbano que se adaptará en distancia según la categoría de cada participante: Pitufos y Prebenjamín, de 300 metros; Benjamín, de 400 metros; Alevín, de 600 metros; Infantil: 1.000 metros; y Absoluta (cadetes, absolutos y veteranos), de 3.000 metros

Todas las categorías inferiores tendrán premio para sus participantes, mientras que en la carrera absoluta se entregarán trofeos a los primeros clasificados.

La organización ha recomendado a los corredores, a través de un comunicado, que lleven su propio frontal, ya que no se garantiza la entrega de frontales a quienes se inscriban después del 10 de agosto.

Las inscripciones son gratuitas para socios de la Asociación Cultural Bohonal de Ibor e hijos menores de 14 años; y de tres euro para no socios. Pueden formalizarse a través del código QR del cartel o de un enlace de inscripción habilitado por la organización.

Al finalizar la prueba, todos los participantes podrán disfrutar de un momento de convivencia con agua, limonada y gazpacho fresco.

Con esta primera edición, la Asociación Cultural Bohonal de Ibor busca dinamizar el verano del municipio con una propuesta deportiva y popular apta para todas las edades, aprovechando el frescor y el ambiente especial de las carreras nocturnas.