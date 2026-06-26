Los bomberos de la Diputación de Badajoz parten este sábado para ayudar en las tareas de rescate en Venezuela

Venezuela.- Extremadura enviará a Venezuela fondos públicos en concepto de ayuda humanitaria y sanitarios voluntarios - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El equipo de diez bomberos de la Diputación de Badajoz, junto a un perro de rescate, partirá a Venezuela a primera hora de este sábado, día 27, para colaborar en las tareas de ayuda tras los dos terremotos registrados en dicho país, en donde permanecerán diez días.

La institución provincial está ultimando, con carácter urgente y prioritario, la participación de un equipo especializado del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CPEI) en el dispositivo internacional de salvamento y rescate desplegado en Venezuela.

Los seísmos han provocado una grave crisis humanitaria, con más de 580 personas fallecidas y miles de desaparecidas, además de importantes daños materiales en zonas como La Guaira, Caracas y el estado de Carabobo.

El Gobierno venezolano ha declarado el estado de emergencia nacional mientras continúan registrándose réplicas y prosiguen las labores de búsqueda de supervivientes.

El contingente del CPEI estará integrado por diez bomberos con amplia experiencia en intervenciones de alta complejidad, que irán acompañados de un perro de rescate.

Entre ellos figuran sargentos, jefes de parque y especialistas en estructuras colapsadas, apuntalamientos, búsqueda técnica y rescate con unidades caninas, perfiles "imprescindibles" para actuar en escenarios de máxima dificultad.

Su misión consistirá en colaborar en la localización y rescate de personas atrapadas bajo los escombros, una tarea en la que la rapidez de actuación y la especialización de los equipos resultan "determinantes para salvar vidas".

El Consorcio Provincial ha destacado que esta capacidad de intervención es el resultado de una "formación continua y altamente especializada" para responder a grandes catástrofes.

Así, una vez autorizada su salida, los efectivos se incorporarán al operativo internacional que trabaja sobre el terreno en coordinación con el resto de servicios de emergencia desplazados a la zona.

Durante las últimas horas, el equipo está completando los protocolos sanitarios, logísticos y preventivos exigidos para una misión internacional, además de revisarse todo el material técnico necesario para garantizar su plena autonomía durante la intervención.

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