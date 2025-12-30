El bus urbano será también gratis en Mérida en el primer semestre de 2026 tras aportar el ayuntamiento el 70% del coste

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, en rueda de prensa sobre el servicio de autobús urbano - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El autobús urbano continuará siendo gratuito en la ciudad de Mérida en el primer semestre de 2026, después de que el ayuntamiento va a asumir el 70 por ciento del coste de los bonos y de que el Gobierno central se haga cargo del 30 por ciento restante.

De este modo lo ha anunciado este martes en rueda de prensa el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, quien ha añadido que el consistorio volverá a aportar para ese primer semestre de 2026 en torno al millón de euros que ya ha destinado para dicha finalidad durante este año 2025.

La gratuidad continuará, por tanto, como hasta ahora para los bonos de viajes y los bonos multiviaje en el bus urbano emeritense, mientras que el billete individual se mantendrán en su precio actual de 0,95 céntimos.

Esta medida, según ha destacado, Rodríguez Osuna se enmarca dentro de la intención del gobierno local de "seguir mejorando la movilidad urbana sostenibles, seguir facilitando que los vecinos y vecinas de Mérida puedan acceder a los distintos puntos de la ciudad a través de un transporte público que responda a sus expectativas y que, además, facilite cómodamente a los vecinos y vecinas sus desplazamientos".

En este mismo marco, el alcalde ha adelantado también que los servicios jurídicos municipales y técnicos de Movilidad Urbana Sostenible están trabajando ya para cumplir en 2026 el apartado del programa electoral del PSOE relativo a la ampliación de una nueva línea para el autobús urbano en Mérida (en la zona de Salesianos y Prointisa), así como algunos nuevos refuerzos en el servicio del transporte público.

"Nosotros estamos comprometidos con seguir trabajando en esa eficiencia del transporte público urbano y facilitar a los vecinos y vecinas de Mérida que lo usen", ha remarcado el primer edil, quien ha destacado que en 2025 la ciudad ha registrado el número más alto de su historia en viajeros en bus urbano (1.677.000 viajeros).