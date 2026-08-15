La Cabra Mecánica o Mägo de Oz, entre los artistas que actuarán en el Rock N' Blues Festival de Don Benito

Archivo - Fotografía de La Cabra Mecánica - ROCK N' BLUES FESTIVAL - Archivo

DON BENITO (BADAJOZ), 15 (EUROPA PRESS)

El Rock N' Blues Festival 2026 ultima los preparativos para su 15ª entrega en Don Benito (Badajoz) los próximos 28 y 29 de agosto, haciendo pública la parrilla de horarios oficiales que marcará el ritmo de ambas jornadas.

Mägo de Oz, Albertucho, La Cabra Mecánica o Willy Wylazo son algunos de los artistas que pasarán por el festival, que va a tener un programa que combinará la actividad diurna en el Parque Tierno Galván con los grandes espectáculos nocturnos en el recinto Las Arenas.

Así, la cita extremeña encara el tramo final de su producción con una programación estructurada para mantener la tensión eléctrica desde el mediodía hasta bien entrada la madrugada en sus dos emplazamientos principales, según ha resaltado la organización del evento en un comunicado.

La jornada del viernes 28 de agosto concentrará la música en el recinto Las Arenas, que abrirá sus puertas a partir de las 19,30 horas. El encendido de amplificadores correrá a cargo de Willy Wylazo, aportando los primeros matices reggae a la velada. A continuación, tomará el escenario uno de los grandes reclamos de la edición: La Cabra Mecánica, la emblemática banda capitaneada por Lichis, que desembarcará con su inconfundible repertorio repleto de clásicos del pop rock de autor para firmar una de las actuaciones estelares de la noche.

La velada del viernes completará su oferta con la presencia de Mi Vida Rosa (formación históricamente conocida como Los Romeos), quinteto castellonense integrado por Juan Carlos Tomás, José Ángel Leiros, Daniel Silvestre, Julián Nemesio y Pat Escoín, que se suma al cartel para cubrir la baja de Mojinos Escozíos.

El sábado 29 de agosto la actividad se dividirá en dos franjas diferenciadas. El tramo diurno arrancará a mediodía en el Parque Tierno Galván con la habitual sesión vermú, donde se sucederán de forma continuada los directos de Luback, Drugos, Fever Band y Trouper's Swing Band.

Por su parte, la recta final de la noche trasladará de nuevo al público al recinto Las Arenas, cuyos accesos volverán a habilitarse a las 19,30 horas para recibir los espectáculos de Albertucho dentro del marco de su gira por el vigésimo aniversario de su carrera, Efecto Mariposa en la conmemoración de sus veinticinco años sobre los escenarios y la contundencia de Mägo de Oz.

El evento incluye opciones de restauración mediante vehículos de comida en el Parque Tierno Galván y servicio de Telepizza en Las Arenas, recinto que albergará también un espacio de mercadillo durante ambas noches.

Para facilitar los desplazamientos urbanos, la organización dispondrá un autobús lanzadera gratuito el sábado entre las 19,00 y las 21,00 horas para conectar el parque con el recinto principal.

Asimismo, se encuentra operativo un acuerdo con la plataforma Angel Drive para ofrecer un servicio de conductor profesional al que se le podrá aplicar un descuento.

La organización ha recordado que la venta de localidades continúa disponible a través de los puntos oficiales.