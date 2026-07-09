Los cacereños podrán seguir el partido España-Bélgica este viernes desde una pantalla gigante en la plaza de toros

Cartel anunciador de la pantalla gigante que se instalará en el plaza de toros de Cáceres para ver el España-Bélgica - GOWO

CÁCERES 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los cacereños podrán seguir el partido España-Bélgica este viernes, 10 de julio, desde una pantalla gigante que se instalará en la plaza de toros para poder disfrutar el encuentro de cuartos de final del Mundial de Fútbol, que se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles (California, EEUU), a partir de las 21,00 horas (hora peninsular española).

La apertura de puertas del recinto se realizará a partir de las 19,00 horas y se contará con zona de bar, terraza y foodtruck, para seguir el encuentro de cuartos de final de la competición mundial, que concluirá con la final del 19 de julio en el Estadio de Nueva York / Nueva Jersey (MetLife Stadium).

La instalación de la pantalla gigante en el coso taurino cacereño corre a cargo de la empresa Gowo, que ha convertido estos días la plaza de toros en una cancha internacional del baloncesto 3x3 con la celebración de los campeonatos FIBA Women's Series y FIBA Challenger, en los que participarán un total de 32 equipos --16 en cada torneo-- procedentes de todo el mundo.

Italia, Canadá, Países Bajos, República Checa, Chile, Puerto Rico, Portugal, Egipto, Croacia, Eslovenia o España son algunos de los países representados en este campeonato femenino y masculino de esta modalidad olímpica de baloncesto urbano, en la que se usa media pista, una sola canasta y un marcador continuo, con tres jugadores por equipo y partidos de diez minutos o hasta los 21 puntos. Se contabiliza un punto por canasta dentro del arco y dos desde fuera en un formato corto, rápido y de desenlace abierto.

El torneo FIBA Women's Series se celebrará el 9 y 10 de julio, mientras que la Challenger masculina será los días 11 y 12 de julio, en una prueba clasificatoria del FIBA 3x3 World Tour. Con todo ello, Cáceres se convertirá durante cuatro días en epicentro del baloncesto base 3x3 y transforma su plaza de toros en un escenario deportivo de primer nivel, que también servirá para seguir de forma conjunta el partido de la selección española frente a los belgas.

Estos campeonatos de baloncesto 3x3 cuentan con el apoyo del jugador extremeño José Manuel Calderón, que en la presentación del evento incidió en la espectacularidad de esta modalidad de baloncesto, un deporte olímpico desde Tokio 2020.