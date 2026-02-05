Cáceres celebra su Carnaval del 13 al 15 de febrero con dos desfiles y la actuación de una comparsa gaditana

La concejala de Festejos, Soledad Carrasco, en la presentación de la programación del Carnaval, junto a un representantes de Electrocash que colabora en el patrocinio - EUROPA PRESS

CÁCERES, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cáceres celebrará su Carnaval, del 13 al 15 de febrero, con una programación que incluye dos desfiles de comparsas --con la participación de ocho grupos y unas 430 personas--, concurso de disfraces, degustaciones de migas y garbanzos, y el pregón de apertura a cargo de la creadora de contenidos 'Mamá Atómica', que estará acompañada de la comparsa 'Las Jorobadas', procedentes del carnaval de Cádiz.

La concejala de Festejos, Soledad Carrasco, ha presentado la programación que comenzará el viernes, día 13, después de la fiesta de las Lavanderas y el Febrero. En la carpa translúcida que se instalará en la Plaza Mayor se podrán degustar unas migas y disfrutar de la tarde con música y actuaciones de distintos dj's. Y a partir de las 20,30 horas se realizará la presentación de comparsas y el pregón de Carnaval.

"Un pregón que no va a dejar indiferente a nadie porque estará cargado de alegría, sentimiento y mucha locura de la mano de Rocío, más conocida como 'Mamá Atómica', así como la novedad de la actuación de la comparsa gaditana 'Las Jorobadas', una comparsa de mujeres que se complementan a la perfección con el pregón".

El sábado 14 de febrero, para aquellos que quieran esperar a las comparsas en la carpa, ésta estará abierta desde las 14,00 horas con una paella para todos los asistentes y, a partir de las 17,00 horas se podrá disfrutar de un Tributo a Manolo García, 'Manolo y Los Burros'.

A las 21,00 horas aproximadamente, todo estará preparado para recibir a las comparsas del desfile, para dar seguidamente los premios y "seguir disfrutando de la noche con la mejor música hasta la hora de cierre", ha explicado Carrasco. Y por último el domingo, día 15 de febrero a partir de las 14,00 horas, también estarán las comparsas en la carpa, y habrá una gran garbanzada popular. A partir de las 17,00 horas actuarán el grupo Los Cassettes, para disfrutar de la mejor música de los 80 y 90.

DOS DESFILES DE OCHO COMPARSAS

En cuanto a los desfiles, este año se vuelve a repetir el formato de los dos desfiles para que las comparsas puedan mostrar su trabajo. El desfile principal será el sábado 14 de febrero y empezará a las 18,00 horas. La concentración de grupos será a partir de las 17,00 horas en la Ronda de la Pizarra, de donde partirá, concluyendo en la Plaza Mayor.

Una de las novedades de este año es que la empresa Atakama se encargará de organizar el desfile durante todo el recorrido para evitar cortes y garantizar la estética y fluidez del mismo. "Era una sugerencia de las comparsas en las múltiples reuniones que he mantenido con ellas, y siempre tendemos la mano tendida a aquellas sugerencias que sirvan para mejorar la calidad de los eventos en la ciudad, en este caso del carnaval", ha explicado Carrasco.

Participarán un total de 8 comparsas, siendo alrededor de 430 participantes, a los que se sumarán aquellas personas que quieran ir con su disfraz de forma individual. Las comparsas son: Al lío Cáceres, AMPA Nuestra Señora de la Montaña, AMPA María Auxiliadora, Punto y seguido, Asociación de Vecinos Cáceres el Viejo, Takicardia, Princesa Mansaborá, y la Banda del Colorete.

El orden de salida de los grupos participantes se llevará a cabo formando dos bloques, por una parte, los que vayan acompañados de equipos de sonido, y por otra los que vayan acompañados de percusión. "El año pasado fue al revés, y en las bases hemos recogido que todos los años se irán alternando estos dos bloques", ha explicado la concejala.

Como viene siendo habitual, este desfile será inclusivo, siendo la calle Sánchez Manzano el tramo sin ruido para personas con sensibilidad auditiva, y la zona habilitada para personas con movilidad reducida será en la avenida de Moctezuma, a la altura de DYA, y en avenida de España frente a la residencia Ciudad Jardín.

El segundo desfile será el domingo 15 en horario con salida a las 12,00 horas desde el Paseo de Cánovas, en el entorno del quiosco de flores Juanvic, hasta la Plaza Mayor.

Carrasco ha recordado que otra de las novedades de este año son los premios del desfile, ya que se ha añadido un sexto premio y se han subido las partidas de cada uno de ellos, siendo un total de 5.000 euros en premios. Con respecto al cartel se ha rediseñado un trabajo de Robbie Ramone, esta vez en tonos verdes,

La concejala ha agradecido la colaboración de la empresa extremeña Electrocash, que ya participó el año pasado en el patrocinio del Carnaval cacereño. Este año se le ha dado un nuevo formato a la colaboración, y darán dos grandes premios en el concurso a las comparsas que no se clasifiquen en los premios oficiales.

Con todo ello, ha animado a los cacereños y cacereñas a disfrutar de estos días de Carnaval, a que asistan ya no solo al desfile sino también al pregón que promete alegría. "Y a todos los participantes y personas involucradas en nuestro Carnaval que se diviertan", ha concluido.