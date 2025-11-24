Cáceres conmemora el 25N con un acto institucional con el lema 'Alas para volar libres de violencia'

La concejala de la Mujer de Cáceres, Encarna Solís, en la presentación de los actos del 25N - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Cáceres conmemora este año el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre, con un acto institucional y simbólico que busca rendir homenaje a las víctimas y reforzar el compromiso de la ciudad en la lucha contra la violencia machista.

El lema elegido para este año es '25N, alas para volar libres de violencia', según ha explicado la concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Mujer, Encarna Solís, que ha indicado que el objetivo es que el balcón y la fachada del Ayuntamiento de Cáceres se conviertan en altavoz de la lucha contra la violencia de género.

"Por eso hemos decidido salir a la calle, salvo que el tiempo lo impida, e invitar a toda la ciudadanía a sumarse al acto central del 25N en la ciudad". Solís ha recordado que, tal y como propuso en el Consejo Sectorial de la Mujer donde están todos los partidos políticos con representación en el ayuntamiento, así como asociaciones del sector, "este año al 25N se le dará la sobriedad que un día así requiere".

Solís ha recordado que "son muchas las mujeres que son asesinadas por serlo, muchos niños y niñas se quedan huérfanos víctimas del machismo y muchas familias quedan destrozadas para siempre por la violencia de género", 39 en España, y tres de ellas en Extremadura, y es algo que "no podemos permitírnoslo".

ACTO INSTITUCIONAL 25N

El acto principal tendrá lugar este martes, 25 de noviembre, a las 12,00 horas, en la plataforma de la fachada principal del ayuntamiento, donde se realizará un homenaje de repulsa y reivindicación por las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia machista.

Durante la ceremonia se llevará a cabo la lectura del manifiesto institucional, elaborada a partir de la declaración de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que servirá para reforzar la concienciación ciudadana y el compromiso institucional.

Como parte de la representación simbólica, se instalará en la plataforma de las banderas institucionales unas mariposas de PVC -una por cada víctima registrada hasta la fecha-, inspiradas en la historia de las hermanas Mirabal, apodadas "las mariposas", cuyo asesinato dio origen a la conmemoración del 25 de noviembre.

Cada mariposa llevará impreso el nombre, apellidos y edad de cada víctima y permanecerá visible durante toda la semana como símbolo de memoria y reivindicación.

El acto se completará con una coreografía de danza a cargo de las alumnas del Conservatorio Profesional de Danza 'Sagrario Ruíz Piñero', que se realizará en la bandeja de la puerta principal del Ayuntamiento. Si el tiempo no lo permite, se celebraría en el Salón de Plenos del edificio consistorial. Esta representación simboliza la fuerza, la memoria y la esperanza en la erradicación de la violencia machista.

Asimismo, en la balconada se ha colocado un gran lazo morado, mientras que la fachada del Ayuntamiento permanecerá iluminada en color violeta desde el 25 de noviembre, como muestra de visibilidad y compromiso de toda la institución.

La iniciativa se amplía a los barrios de la ciudad, donde se distribuirán 300 vinilos en formato de 3 mariposas con nuestro lema para que colegios, institutos, comercios, edificios públicos y centros de salud puedan colocarlos en lugares visibles, reforzando el mensaje de reivindicación y sensibilización hacia toda la ciudadanía.

"Con estos actos, el Ayuntamiento de Cáceres reafirma su compromiso en la prevención, concienciación y lucha contra la violencia hacia las mujeres, reforzando la importancia de la visibilidad, la educación y la participación colectiva en la construcción de una ciudad más segura e igualitaria", ha finalizado Solís.

Cabe recordar que este año se ha decidido suprimir el Premio 25N, un reconocimiento que otorgaba el Consejo Sectorial de la Mujer a aquellas personas o entidades que luchan por la prevención y eliminación de la violencia de género. La última en recibirlo el año pasado fue la jefa de la Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación de Gobierno de Cáceres, Nuria Gómez Carmona.