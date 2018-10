Cáceres declara personas 'non gratas' a los miembros de 'La Manada'

Actualizado 20/09/2018 13:31:43 CET

CÁCERES, 20 Sep. (EUROPA RPESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha declarado este jueves personas 'non gratas' a los cinco miembros de 'La Manada' por los hechos realizados y descritos en la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, en la que han sido condenados por abusos sexuales a una joven madrileña durante las fiestas de San Fermín de 2016.

Así, José Ángel Prenda Martínez, Ángel Boza Florido, Antonio Manuel Guerrero Escudero, Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena y Jesús Escudero Domínguez, han sido declarados personas 'non gratas' en Cáceres, una ciudad que, con este gesto, quiere mostrar su apoyo y solidaridad a la víctima, familiares y amistades.

La propuesta presentada por Cáceres Tú-Podemos ha sido apoyada por PSOE y Ciudadanos y ha contado con la abstención de PP. No obstante, la moción ha salido adelante para rechazar los hechos acontecidos en Pamplona y lanzar un mensaje a 'La Manada' de que "no son bienvenidos" en la ciudad, ya que "Cáceres no puede admitir como iguales a los hombres que han realizado algún acto contra las mujeres", ha dicho Consuelo Fernández, concejala de Ciudadanos.

Por su parte, la concejala de Cáceres Tú, Consuelo López, ha defendido que la moción presentada por su grupo se un hecho "simbólico" para personalizar en estos cinco hombres, todas las agresiones que sufren las mujeres y porque este caso "echó a la gente a la calle" y fomentó un movimiento de unidad de la sociedad ante estos hechos.

En parecidos términos se ha pronunciado la concejala del PSOE María José Pulido, quien también ha hablado de "simbolismo" al tiempo que ha defendido que esta declaración pretende también llamar la atención sobre la necesidad de invertir en políticas de igualdad y de protección de víctimas.

El portavoz del equipo de Gobierno local, Rafael Mateos, ha condenado los hechos pero ha justificado la abstención de su grupo por "respeto" a las decisiones judiciales y a la separación de poderes y porque, a su juicio, habría que nombrar personas 'non gratas' a "todos los que han cometido delitos similares".

"Rechazamos cualquier tipo de violencia contra las mujeres", ha dicho Mateos, quien ha recordado que la sentencia no es firme porque está recurrida y habrá que esperar al fallo definitivo. Mateos ha defendido una reforma del Código Penal para endurecer las penas de delitos como éste para que "no quede una sensación de indefensión en las víctimas", ha señalado.

En el propio texto de la moción de Cáceres Tú-Podemos se reconoce que

no es labor del ayuntamiento interferir en las competencias del Poder Judicial, pero "sí tiene la obligación de reaccionar y fijar posiciones políticas ante hechos de trascendencia en la ciudad".

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

El texto de la moción recoge que se impulsen iniciativas municipales para aplicar el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia de género, tales como que el Ayuntamiento de Cáceres posea un protocolo estructurado y completo de actuaciones de sensibilización y de prevención de la violencia que sufren las mujeres.

Además, se solicita que las actuaciones tengan como destinatarios a la población de cualquier edad y condición, y que lleven a cabo actuaciones planificadas de prevención en situaciones de riesgo (fiestas, concentraciones multitudinarias, calles aisladas o solitarias, redes sociales, etc.).

Así como que dicho protocolo sea gestionado directamente desde el Ayuntamiento en coordinación con otras administraciones y con la colaboración de las asociaciones del municipio que tengan esta finalidad.