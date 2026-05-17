Cáceres destaca el "éxito absoluto" de su XIX Media Maratón, que ha transcurrido con "cero" incidentes de gravedad

Representantes del Ayuntamiento de Cáceres en el inicio de la XIX Media Maratón, a 16 de mayo de 2026. - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha resaltado este domingo el "éxito absoluto" de la XIX Media Maratón que se ha celebrado esta pasada noche en la ciudad, en la que han participado 1.800 corredores y que se ha saldado con "cero" incidentes de gravedad y un impacto económico "muy positivo".

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Cáceres, Noelia Rodríguez, ha mostrado su satisfacción tras el balance definitivo de la prueba, que se ha desarrollado con "total normalidad" y sin ninguna urgencia médica reseñable.

"Anoche vivimos una jornada histórica para el deporte cacereño. Lograr el lleno total con 1.800 corredores en nuestras calles y disfrutar de un ambiente tan sano es la mejor recompensa al trabajo realizado. Queremos hacer extensivo nuestro más sincero agradecimiento a toda la ciudadanía de Cáceres, cuyo civismo, colaboración y comprensión ante las necesarias restricciones de tráfico resultaron fundamentales para que nuestra ciudad luciera espectacular y la prueba fuera un éxito colectivo", ha remarcado la edil.

El ayuntamiento destaca en un comunicado que, más allá de lo estrictamente deportivo, esta prueba se ha consolidado como un "excelente dinamizador turístico", ya que la "gran afluencia" de atletas y acompañantes procedentes de fuera de la región ha generado un impacto económico "muy positivo" en la hostelería, el comercio y el sector hotelero de la ciudad durante todo el fin de semana.

"Eventos de este nivel demuestran que el deporte genera un gran retorno económico y posiciona a Cáceres como un destino atractivo y preparado para albergar grandes citas", ha destacado Rodríguez.

Asimismo, la concejala ha subrayado el "excelente comportamiento y deportividad" de los atletas y asistentes y ha reconocido "el impecable trabajo, la perfecta coordinación y la entrega de todos los cuerpos de seguridad, la Policía Local, los servicios sanitarios, el personal técnico y la marea de voluntarios que, junto a la empresa Pulsaciones.net garantizaron una cobertura y seguridad absolutas en cada punto del recorrido".

Rodríguez ha anunciado que desde hoy el ayuntamiento ya empieza a trabajar en la edición del próximo año, que será "muy especial", puesto que se celebrará el XX aniversario de la prueba.

"Queremos que sea una cita inolvidable, por lo que ya estamos diseñando importantes novedades, sorpresas para los corredores y un plan para batir todos los récords de participación", ha avanzado la edil de Deporte.

RESULTADOS DE LA PRUEBA

En la modalidad de 10 kilómetros, en categoría masculina, el ganador ha sido Juan Francisco Cadenas Sánchez (del Triatlón 401 Wodcycling), con un tiempo de 00:38:20; el segundo, Andrés Arrabal Martínez (00:38:41); y el tercero, Víctor Holgado Gilete (00:38:41).

En la categoría femenina, la ganadora de la prueba ha sido Ana Mendo Rey (del Club Maratón Casar), con un tiempo de 00:47:13; la segunda clasificada ha sido Cristina Vázquez Puerto (del Capex), con un tiempo de 00:47:41; y la tercera, Andrea Morán Barrón (de la Escuela de Atletismo Plasencia), con una marca de 00:48:20.

En la prueba de 21 kilómetros, en categoría masculina, el primer clasificado ha sido Félix Barrios Parra, con un tiempo de 01:09:17; Iván Roade Lago (del Ekiparte Team), con un tiempo de 01:10:17; y Jorge Estalella García (de A.D. Sprint), con una marca de 01:13:22.

En la categoría femenina, la primera en pasar por la línea de meta ha sido Alba Holguín (del Astorga Running), tras conseguir un tiempo de 01:31:21; la segunda, Soraya Canto, con un tiempo de 1:31:44; y la tercera, Oihane Lodeiro Moreno (del Diego Team), con un tiempo de 01:32:14.