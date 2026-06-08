Cáceres destinará los 650.000 euros del plan extraordinario de la diputación a la reforma de la avenida de Portugal

Archivo - El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, en la avenida de Portugal, que se reformará con el plan extraordinario de la Diputación Provincial - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES - Archivo

CÁCERES, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha confirmado que los 650.000 euros que llegarán a las arcas municipales procedentes del plan extraordinario de inversiones, que ha lanzado la Diputación Provincial para todos los municipios cacereños, se destinará a la reforma integral de la avenida de Portugal.

Mateos ha señalado que se han dado instrucciones a los servicios técnicos para que la parte que se le ha adjudicado a Cáceres del plan extraordinario de la institución provincial --que asciende a unos 20 millones de euros en su totalidad-- se destine al acondicionamiento de la céntrica avenida cacereña.

El presupuesto municipal para 2026, que entrará en vigor este martes, 9 de junio, "si no se presentan alegaciones a última hora", ya recoge una partida específica de 70.000 euros para la redacción del proyecto de mejora de esa vía, al igual que consigna otros 100.000 euros para la redacción del proyecto de mejora de la avenida Rodríguez de Ledesma.

La intención de remodelar estas dos importantes vías ya la avanzó el alcalde el pasado mes de marzo cuando dijo que la avenida de Portugal "es una de las arterias de la Plaza de América, con gran densidad de tráfico y un nutrido tejido comercial y hostelero que la llenan de vida a diario, que conecta el centro con barriadas como Moctezuma, Las 300 o Nuevo Cáceres".

En el caso de la avenida de Rodríguez de Ledesma, al flujo de circulación entre el centro, La Madrila, el R66 o Los Castellanos, se une la movilidad derivada del Centro de Salud Manuel Encinas o el Instituto de Enseñanza Secundaria Hernández Pacheco, "con miles de pacientes y alumnos que merecen disponer de una vía verdaderamente accesible", puntualizó Mateos.

REFORMA VIRGEN DE LA MONTAÑA

Por otra parte, Mateos ha avanzado que una empresa se ha presentado a la licitación para reformar la avenida Virgen de la Montaña, cuyo plazo de registro de empresas concluyó el pasado 25 de mayo. La empresa "tiene solvencia más que acreditada", ha dicho Mateos a preguntas sobre este asunto este lunes, tras la visita a Fuente Hinche, donde se están realizando trabajos de mejora del entorno.

El informe técnico estará emitido "en las próximas horas", ha dicho el alcalde, por lo que se convocará la reunión de la Mesa de Contratación "a lo largo de esta semana" para poder abrir la oferta económica, que es el siguiente paso. "Si la oferta económica cumple con los requisitos previstos en el pliego, se hará propuesta de adjudicación", ha concluido el alcalde.

Cabe recordar que la reforma integral de la avenida Virgen de la Montaña cuenta con un presupuesto de 2,7 millones de euros y un plazo de ejecución de las obras de 18 meses, por lo que se prevé que el proyecto pueda estar terminado a mediados de 2028.

Esta reforma está incluida en el Plan de Actuación Integrado (PAI) y cofinanciada por la Unión Europea a través de fondos Feder, y se trata de uno de los grandes proyectos anunciados por el alcalde Rafael Mateos para esta legislatura, que actuará en una de las vías principales de la ciudad con una remodelación integral, desde la avenida de España hasta su confluencia con la plaza de Colón, incluido un ramal de la calle León Leal, que se peatonalizará unos metros hasta el cruce con la calle Virgen del Pilar.

El proyecto ha sido redactado por la empresa Uninges (Universal de Innovación y Gestión SL) y se contempla una actuación en 10.500 metros cuadrados de superficie en una avenida que tiene 350 metros de largo por 30 de ancho, y que en la actualidad cuenta con un bulevar central que se sustituirá por una gran acera que se va a trasladar a la parte de los números pares de la avenida, es decir, en la zona del CEIP Prácticas y el Espacio UEx.