Cáceres enciende este martes su recinto ferial con medio millón de puntos de luz y el segundo día de la infancia

Archivo - Portón del recinto ferial de Cáceres el pasado año 2025 - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES 26 May. (EUROPA PRESS) -

Cáceres encenderá este martes, 26 de mayo, el recinto ferial para inaugurar de forma oficial las Ferias de San Fernando, aunque las casetas y las atracciones están abiertas desde el pasado viernes y permanecerán activas hasta el domingo día 31. El ferial cuenta con más de 500.000 puntos de luz led repartidos en 60 arcos festivos, y dos pórticos de grandes dimensiones.

El encendido es uno de los momentos más esperados que culminará con un castillo de fuegos artificiales, y que contará con la asistencia del alcalde de la ciudad Rafael Mateos, junto a concejales de su equipo de Gobierno.

La cita es a las 22,30 horas, pero durante toda la tarde se espera una gran afluencia de público ya que se celebra el segundo día de la infancia con descuentos en las atracciones, y además de 19,00 a 21,00 horas se apagará la música para que las personas que tienen alta sensibilidad auditiva puedan disfrutar de las atracciones en mejores condiciones.

Ante la previsión de la asistencia de mucho público, desde el ayuntamiento se recomienda el uso del transporte público para acceder al recinto ferial con servicios especiales que salen desde el parque José María Saponi, en la avenida de Alemania.

Cabe recordar que el acceso por el Nuevo Cáceres está cerrado y que se ha habilitado un nuevo acceso por el barrio de Casa Plata, a través de la calle Trashumancia y la calle La Calzada hasta el recinto ferial, atravesando la zona de las obras de la Ronda Sureste. Este punto de acceso se suma a las entradas habituales desde las glorietas del Ferial y de Ceres Golf.

El objetivo es ofrecer más alternativas de acceso, descongestionar el tráfico por los accesos tradicionales y facilitar la llegada al recinto ferial desde distintos barrios de la ciudad, según explicó la concejala de Festejos, Soledad Carrasco, en la presentación de la programación de la feria.

Una programación que llegará a los barrios y pedanías con el programa Mini Ferias, que se estrenó este pasado lunes en los barrios de Llopis Ivorra y Mejostilla, y que llegará este miércoles, a Valdesalor y El Junquillo, acercando juegos y ocio infantil a distintos puntos de la ciudad.

CONCIERTOS Y FESTEJOS TAURINOS

La música llegará el jueves 28 de mayo con la actuación de la orquesta canaria Nueva Línea junto a los djs Paco Pill y Brisa en el Recinto Hípico, mientras que el sábado 30 será el turno de Antonio José acompañado por dj Cherry Coke.

Además, habrá festejos taurinos los días 28, 29 y 31 de mayo en la plaza de toros Era de los Mártires, así como actividades infantiles tradicionales como Peneque, los días 29 y 30, y Maese Villarejo el 31 de mayo, en el Paseo de Cánovas.

La Feria Agroalimentaria y de Artesanía volverá a instalarse en el Paseo de Cánovas hasta el domingo 31 de mayo, consolidándose como otra de las citas destacadas de San Fernando.

Asimismo, por segundo año consecutivo se repartirán pulseras centinela para detectar sustancias en bebidas. Serán gratuitas y podrán recogerse del 28 al 30 de mayo en el Punto Violeta instalado en el acceso al recinto ferial. Además, este año se incrementará el número de pulseras disponibles, pasando de 1.000 a 1.500.

Las personas mayores volverán a tener también una programación específica dentro de las ferias con el ciclo de coros de mayores previsto en distintas residencias de la ciudad.

TRANSPORTE PÚBLICO

Para facilitar el acceso al recinto ferial se activará un amplio dispositivo especial de autobuses urbanos, que ya ha funcionado durante la preferia y que se extiende a los días centrales de las fiestas.

Así, este martes 26 de mayo habrá dos autobuses especiales con inicio de servicio a las 17,00 y 19,30 horas; el miércoles, día 27, se reforzará el dispositivo con tres autobuses desde las 17,00, 19,30 y 20,30 horas; y el jueves 28 aumentarán notablemente las frecuencias con servicios desde las 17,00, 18,00, 20,00 y 23,30 horas.

El mayor refuerzo llegará el viernes 29 y el sábado 30 de mayo, con servicios especiales desde las 8,00 horas y refuerzos también a las 16,00, 17,00, 18,00, 20,00 y 23,30 horas. Finalmente, el domingo 31 de mayo habrá servicios especiales desde las 8,00, 16,00 y 17,00 horas.

Con todo ello, la ciudad se prepara para vivir los días grandes de una feria que comenzó el pasado viernes con el primer día de descuentos en atracciones, la celebración del LXXXI Concurso Nacional de Saltos de Cáceres en el Recinto Hípico y el Campeonato de España de Golf de 3ª Categoría Masculino que se celebró en el Club Norba Golf.

También el sábado 23 de mayo se celebró el XX Concurso de Albañilería Cáceres Patrimonio de la Humanidad en la avenida de España, además de un festival folclórico en el Arco de la Estrella organizado por el Grupo Trébol. Y el domingo tuvieron lugar algunas de las actividades más multitudinarias y familiares del programa, como la Fiesta de la Bicicleta, la Copa del Rey de Fútbol Sala o el Torneo Nacional de Esgrima.

"Estas fiestas vuelven a demostrar la capacidad que tiene Cáceres para ofrecer una programación amplia, variada y pensada para todos los públicos, combinando tradición, cultura, deporte, ocio, música y actividades familiares en distintos espacios de la ciudad", ha indicado Carrasco.