Cáceres incorpora al servicio de autobús urbano a partir de septiembre un vehículo articulado 100% eléctrico

Presentación del nuevo autobús articulado de gran capacidad y 100% eléctrico que Vectalia pondrá en funcionamiento en Cáceres a partir de septiembre - EUROPA PRESS

CÁCERES, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa Vectalia, concesionaria del servicio de transporte urbano de Cáceres, ha incorporado a su flota el primer autobús articulado de alta capacidad y 100% eléctrico, que comenzará a prestar servicio a partir de septiembre en varias líneas de la capital cacereña, como la 8 o la de refuerzo.

El nuevo vehículo es un modelo MAN Lion's City 18 E, de 18 metros de longitud y capacidad para 123 viajeros, distribuidos en 41 plazas sentadas, 80 de pie y dos espacios adaptados para personas con movilidad reducida. Todos los asientos cuentan con tomas para cargar móviles y dispositivos electrónicos.

Entre sus prestaciones incorpora dos motores eléctricos, ocho baterías de alta capacidad, climatización mediante bomba de calor, iluminación Full LED, sistema de inclinación lateral (kneeling), doble rampa de acceso --manual y eléctrica--, cámaras de supervisión en las puertas, rótulos LED y espacios específicos para sillas de ruedas y cochecitos infantiles.

Este autobús ha sido presentado este martes por el alcalde Rafael Mateos, y el presidente del Grupo Vectalia, Antonio Arias, en un acto que ha tenido lugar en las cocheras de la empresa de transporte, en la avenida de la Hispanidad de la capital cacereña con la presencia del concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, la de Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos, y otros representantes de la concesionaria.

En la actualidad, Cáceres cuenta con seis autobuses articulados a los que ahora se suma este séptimo con la novedad de que es el primer autobús de gran capacidad que se incorpora a la flota total de la empresa Vectalia, que cuenta con más de mil vehículos en los servicios de transporte urbano de muchas ciudades españolas y también en Marruecos.

Mateos ha destacado que el hecho de que se haya elegido Cáceres para poner en servicio el primer autobús de estas características "es fruto del compromiso que hay en el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres con la movilidad sostenible y con el medio ambiente", ya que este nuevo bus va a aportar eficiencia desde el punto de vista del consumo energético, pero también menos ruido y menos contaminación.

En declaraciones a los medios, el regidor cacereño ha destacado que, a lo largo de esta legislatura, se ha mejorado el servicio de autobús urbano "en varias ocasiones" incorporando nuevas líneas, bonificaciones para diferentes colectivos o modernizando la flota como en esta ocasión.

Así, el alcalde ha agradecido a todo el equipo de Vectalia su "compromiso" por mejorar el servicio de autobús en Cáceres y poder prestar "un servicio de calidad y eficiente para los vecinos". "Este autobús de grandes dimensiones, a partir del mes de septiembre va a suponer una nueva mejora en la prestación del servicio", ha incidido Mateos.

En la misma línea, el presidente de Vectalia, Antonio Arias, ha destacado que llegada de este autobús a Cáceres representa "un paso muy importante para el grupo" porque la incorporación de este vehículo a la flota "demuestra que la innovación y la sostenibilidad forman parte de nuestra forma de entender la movilidad del futuro".

NUEVO CONTRATO

Sobre el nuevo contrato del servicio de autobuses urbanos para el que se están redactando los pliegos de condiciones administrativas y económicas, el alcalde ha dicho que "se han asumido muchas de las reivindicaciones que se han hecho por parte de los colectivos vecinales" al tiempo que ha recordado que se han celebrado varias reuniones de la Mesa del Transporte en las que se han recogido esas peticiones vecinales.

De hecho, en el Pleno municipal ordinario del mes de julio previsto para este jueves, se recordarán todas las mejoras en el debate de la moción que ha presentado el grupo municipal Unidas Podemos en la que pide que se incluyan esas reivindicaciones vecinales en el nuevo contrato del bus.

Ese nuevo contrato del transporte urbano "saldrá a licitación en los próximos meses", ha dicho el alcalde, y "supondrá un nuevo salto cualitativo en la calidad del servicio que se presta en la ciudad".

"Por lo tanto, sí escuchamos a los vecinos, sí vamos a asumir muchas de esas reivindicaciones que se pusieron de manifiesto en la Mesa del Transporte y, lógicamente, vamos a tener que buscar un equilibrio entre el coste del servicio y la prestación del mismo", ha explicado.

En este sentido, ha recordado que entre las mejoras que se han incorporado al servicio de autobuses urbanos está también la gratuidad para menores de 16 años y para mayores de 65 y otros bonos de transporte que se han implementado. "Por lo tanto, lecciones a este equipo de Gobierno por parte de la izquierda, creo que ninguna", ha sentenciado.

"Estamos trabajando para seguir mejorando el servicio y, además, se hace un esfuerzo importante de recursos públicos, que también hay que ponerlo en manifiesto", ha incidido, ya que el servicio de transporte colectivo se financia en gran parte con recursos públicos porque las aportaciones que hace el ciudadano pagando los billetes "no cubre ni siquiera el 50% del coste del servicio", por lo que hay que buscar un equilibrio entre lo que cuesta el servicio y la prestación del mismo.

A la pregunta de si se iban a mantener las bonificaciones de cara al próximo año, Mateos ha recordado que en los tres años de legislatura se han llevado a cabo, incluso cuando el Gobierno central ha retirado las ayudas, ya que hace algo más de un año cuando surgió la duda de si el Gobierno de España mantenía o no la subvención al Ayuntamiento de Cáceres, se consignó en el presupuesto la cantidad suficiente para poder garantizar los descuentos del bus con fondos propios.