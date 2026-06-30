El Ayuntamiento de Cáceres intensifica este verano el control de plagas en la red de saneamiento con tratamientos de choque - EUROPA PRESS

CÁCERES 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha intensificado este verano el Plan de Desinsectación y Desratización en la red municipal de saneamiento con actuaciones de refuerzo y tratamientos de choque para prevenir la proliferación de plagas durante los meses de verano, una época en la que el aumento de las temperaturas favorece la actividad de cucarachas y roedores.

El concejal de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Pedro Muriel, ha visitado este martes junto a responsables técnicos de la empresa concesionaria Valoriza una de las actuaciones especiales que se están desarrollando en la ciudad, concretamente en el barrio de Moctezuma, donde ha destacado que se trata de un servicio que se realiza de forma periódica durante todo el año por su impacto directo en la salubridad y el bienestar de la ciudadanía.

Muriel ha explicado que la ciudad está organizada por distritos para garantizar una cobertura integral. Así, cada zona de Cáceres recibe un tratamiento general de forma trimestral, lo que supone cuatro intervenciones anuales en todos los barrios, a las que se suman actuaciones específicas cuando se detectan incidencias o aumentos de actividad de roedores o insectos.

"Queremos dejar muy claro que es un servicio permanente y planificado, pero que en esta época del año reforzamos con tratamientos de choque para actuar de manera inmediata allí donde sea necesario", ha señalado el edil.

En las últimas semanas, los operarios de Valoriza han intensificado los trabajos en distintos puntos de la ciudad como Montesol, Nuevo Cáceres, Los Castellanos, Llopis Ivorra o Las 300, atendiendo avisos vecinales y desarrollando controles preventivos y actuaciones directas en la red de alcantarillado y saneamiento.

El concejal ha explicado que algunos barrios pueden registrar una mayor presencia de insectos debido a factores como el estado de envejecimiento de la red de saneamiento o las condiciones ambientales que favorecen su desarrollo. En esos casos, el servicio incrementa la vigilancia y la intensidad de las intervenciones.

En cuanto al control de roedores, Muriel ha señalado que la primavera ha sido el periodo de mayor incidencia debido a las abundantes lluvias del invierno y a la mayor disponibilidad de alimento en parques, jardines y zonas de saneamiento. El tratamiento se realiza mediante la colocación y supervisión de cebos específicos durante todo el año.

Además, ha recordado que las incidencias detectadas en el interior de viviendas, locales o comunidades de propietarios deben ser tratadas por sus titulares. En este caso, Muriel ha recomendando que estos trabajos se coordinen con el servicio municipal para mejorar la eficacia de las actuaciones y evitar desplazamientos de plagas entre espacios interiores y exteriores.

TELÉFONO DE INCIDENCIAS

Asimismo, el consistorio cacereño insiste en la importancia de la colaboración ciudadana. Los vecinos pueden comunicar incidencias a través del servicio de atención de Valoriza, en el teléfono 683 17 60 32 o por correo electrónico, para facilitar actuaciones rápidas y específicas.

Muriel ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y ha subrayado que el objetivo del Ayuntamiento de Cáceres "es mantener nuestras calles en las mejores condiciones de limpieza, seguridad y salubridad, reforzando este servicio siempre que sea necesario".