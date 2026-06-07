Cáceres oferta 600 plazas para los campamentos urbanos gratuitos del IMAS que se desarrollarán en julio y agosto

Cartel de los Campamentos Urbanos de Verano que ofrece el IMAS de Cáceres - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres oferta 600 plazas para los campamentos urbanos gratuitos del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) que se desarrollarán los meses de julio y agosto en el Pabellón Juan Serrano Macayo; el Pabellón San Jorge y el Pabellón Moctezuma.

El plazo para formalizar las inscripciones en estos campamentos se abrirá de manera oficial este lunes, 8 de junio. Para esta edición de 2026, el IMAS oferta un total de 600 plazas de coste cero dirigidas a menores con edades comprendidas entre los 5 y los 12 años.

Respecto a la distribución de las plazas, el 60% de ellas corresponde a la modalidad de inscripción libre, las cuales se adjudicarán por estricto orden de inscripción a través del código QR que aparece en el cartel informativo. El 40% restante será gestionado de forma directa por los técnicos del propio IMAS para asegurar la atención a los colectivos más vulnerables de la ciudad.

El programa se estructura en cuatro turnos quincenales a lo largo de los meses de julio y agosto: del 1 al 15 de julio, del 16 al 30 de julio, del 3 al 14 de agosto y del 17 al 28 de agosto.

El consistorio cacereño informa, en un comunicado, que este recurso estival se realizará en tres sedes municipales para facilitar la cercanía a los barrios: Pabellón Juan Serrano Macayo (gestionado por Pebetero, con uso de la piscina del Parque del Príncipe), el Pabellón San Jorge (gestionado por Papirola, con uso de la piscina de 'San Jorge' en Mejostilla) y el Pabellón Moctezuma (gestionado por Animatx, con solicitud para el uso de la piscina de la Ciudad Deportiva). Cada uno de estos centros dispondrá de 50 plazas por quincena, sumando un total de 200 plazas por pabellón durante todo el verano.

El horario general de las actividades será de 08,30 a 15,30 horas. Con el fin de ofrecer mayores facilidades de conciliación a los padres y madres, se han establecido dos turnos de entrada opcionales: a las 08,30 horas y a las 09,30 horas.

"Los campamentos urbanos del IMAS ofrecen una alternativa de ocio saludable que combina actividades musicales, deportivas, de educación ambiental, creatividad y dinámicas acuáticas. Como es habitual cada año, se realizarán actividades especiales por el día de los abuelos y, además, de la gran fiesta de clausura", agrega el Ayuntamiento de Cáceres.