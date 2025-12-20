Cáceres propone la IX Ruta de Belenes por 28 nacimientos distribuidos por parroquias, instituciones y comercios

Belén municipal instalado en el Palacio de la Isla de Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Belenista de la Diócesis de Coria-Cáceres ha organizado la IX Ruta de Belenes con los horarios y localizaciones de 28 nacimientos distribuidos por toda la ciudad, para que puedan visitarse en estas fechas navideñas.

Esta iniciativa, que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Cáceres en su difusión y promoción, plantea este año el recorrido por un total de 28 nacimientos, consolidando una tradición que sigue muy viva en la ciudad.

La composición de la se distribuye en 15 belenes en instituciones religiosas como parroquias, cofradías y conventos; 10 belenes en residencias, colectivos y organismos públicos, y 3 belenes en escaparates de negocios y comercios.

El presidente de la Asociación Belenista, Jorge Rodríguez Velasco, ha destacado como principales novedades la incorporación de tres nuevos nacimientos, como son el del Obispado, el de la residencia asistida 'El Cuartillo' y el del AMPA del Colegio San José.

Asimismo, ha subrayado la calidad artística del belén barroco 'Capriccio Veneziano' en la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, así como la originalidad del belén de plastilina que ofrece la Fundación Mercedes Calle-Carlos Ballesteros.

Gran parte de los nacimientos participantes compiten en el Certamen Local de Belenes, cuyo fallo se dará a conocer el próximo 23 de diciembre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cáceres.

Cabe recordar que el belenismo fue declarado en 2022 por el Gobierno de España como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.