Cáceres recibe un doble reconocimiento de varias asociaciones nacionales por la gestión de sus residuos

Archivo - El concejal de Servicios Públicos de Cáceres, Pedro Muriel, en una foto de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha sido reconocido a nivel nacional por su compromiso con la sostenibilidad, la gestión eficiente de los residuos y el impulso de la economía circular. En esta ocasión, el reconocimiento ha sido doble, pues la ciudad ha recibido la 'Escoba de Oro' y la distinción 'Pajarita Ilustre', que otorgan asociaciones nacionales relacionadas con la gestión de residuos.

Por un lado, el concejal de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Pedro Muriel, recoge esta tarde en Madrid la 'Escoba de Oro' concedida a la ciudad por el servicio de recogida 'Puerta a puerta' implantado en la Ciudad Monumental. Será en el marco de la Feria Internacional del Urbanismo y el Medio Ambiente (TECMA), que se está celebrando estos días en el recinto ferial de Ifema.

Este galardón, que entrega la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (Ategrus), distingue la excelencia en la gestión de residuos, la limpieza urbana y las iniciativas innovadoras con impacto ambiental, social y económico.

En el caso de Cáceres, el jurado ha valorado especialmente la retirada de los contenedores del casco histórico y la implantación de un sistema adaptado a las características patrimoniales de la Ciudad Monumental, que ha permitido mejorar la imagen urbana y aumentar los niveles de reciclaje.

Muriel ha destacado que "este premio demuestra que proteger nuestro patrimonio y avanzar en sostenibilidad son objetivos perfectamente compatibles. Hemos transformado la gestión de residuos en la Ciudad Monumental y hoy ese trabajo recibe un reconocimiento de primer nivel".

"Detrás de este galardón hay mucho esfuerzo técnico, una apuesta decidida del ayuntamiento, el trabajo de la empresa concesionaria Valoriza, la colaboración de los vecinos y de los establecimientos del casco histórico. Este premio también es suyo", ha señalado.

El concejal ha incidido además en que "Cáceres se está convirtiendo en un referente nacional en gestión sostenible de residuos. No nos conformamos y vamos a seguir trabajando para mejorar los servicios y hacer una ciudad cada vez más limpia, más eficiente y más respetuosa con el medio ambiente; en definitiva, la ciudad que queremos".

'PAJARITA ILUSTRE'

A este reconocimiento se suma otro más para la ciudad como es la obtención, por quinto año consecutivo, de las Tres Pajaritas Azules, la máxima distinción que conceden la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel) y la Asociación Española de Recicladores Recuperadores de Papel y Cartón (Repacar).

Además, en esta décima edición del programa, el Ayuntamiento de Cáceres ha recibido por primera vez la distinción de 'Pajarita Ilustre', un reconocimiento reservado a aquellas entidades locales que han logrado mantener durante cinco años consecutivos la máxima calificación de Tres Pajaritas.

Muriel ha valorado que recibir en apenas unos días la 'Escoba de Oro' y la 'Pajarita Ilustre' "es la mejor prueba de que Cáceres está haciendo las cosas bien en materia de reciclaje y sostenibilidad".

"Son reconocimientos que nos animan a seguir avanzando y a seguir implicando a toda la ciudadanía en este objetivo común, impulsando una gestión más eficiente de los residuos y consolidando un modelo de economía circular que sitúa a la ciudad entre las más destacadas de España en materia medioambiental", ha concluido.