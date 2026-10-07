Cáceres se suma al Día Mundial de la Salud Mental con un acto oficial protagonizado por jóvenes

Cáceres se suma al Día Mundial de la Salud Mental con un acto oficial que ha contado con la presencia de jóvenes - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las escalinatas del edificio consistorial de Cáceres han acogido este miércoles el acto conmemorativo del XXVIII Día Mundial de la Salud Mental bajo el lema 'Haz match con tu salud mental', organizado por Feafes Salud Mental Extremadura, con la colaboración del ayuntamiento cacereño.

El acto ha estado protagonizado por decenas de jóvenes, en concreto, alumnado del IES El Brocense, CEIP Ribera del Marco, IES Profesor Hernández Pacheco, CEIP El Vivero, Colegio Giner de los Ríos y Colegio Paideuterion, que han querido poner el énfasis en la importancia de la salud mental en este tramo de edad, ya que un 75% de los problemas de salud mental comienzan antes de los 18 años.

Alejandro Pons y Javier Jiménez, participantes de Feafes Extremadura en Cáceres, han leído un manifiesto elaborado por la Red de Mujeres en Salud Mental y el Comité En Primera Persona de Feafes Salud Mental Extremadura. Y ha intervenido Elisabeth Cantón, en representación de los pacientes del Hospital de Día de Salud Mental.

También han intervenido el coordinador del área de Salud Mental de Cáceres Juan José Molina Castillo, y la diputada de Igualdad de la Diputación Provincial, Antonia Molina Márquez.

El acto ha concluido con la lectura de la proclama 2026 a cargo de la vicepresidenta de Feafes, Cristina Durán, en la que se señala que "no solo se está frente a un claro empeoramiento de la salud mental por parte de este sector de la población", sino que "la salud mental de la juventud atraviesa una crisis en la que el aumento de los trastornos de ansiedad, depresión, autolesiones y suicidio en adolescentes y jóvenes es alarmante".

El texto de la proclama recoge que dichos problemas de salud mental "no responden únicamente a causas individuales, sino que surgen del contexto económico, la precariedad, el uso que se haga de redes sociales, el aislamiento digital y la falta de perspectiva de futuro".

Por eso, demandan que se refuercen los servicios de atención, la formación de profesionales y otros perfiles que trabajan con población joven, poniendo de manifiesto la elevada presencia de problemáticas relacionadas con la salud mental y la preocupación existente en torno a la prevención de las autolesiones y de la conducta suicida.

También solicitan que se articulen respuestas colectivas e integrales, centradas en los derechos de las personas jóvenes, con un modelo basado en fortalecer las comunidades y las redes de apoyo.

"Es necesario que se implemente una asignatura de educación emocional, adaptada a las necesidades de cada nivel educativo, y que promueva valores humanos y comunitarios, alejados de una cultura del éxito basada en el culto a la imagen y las aspiraciones económicas; y que se contemplen mayores medidas para una detección temprana de los problemas, capaz de distinguir entre el carácter y la personalidad del niño o la niña y un problema de salud mental real", recoge la proclama.

PRIORIDAD COLECTIVA

Por parte del Ayuntamiento de Cáceres ha intervenido el primer teniente de alcalde Emilio Borrega, que ha incidido en que la salud mental "no es una cuestión individual, sino una prioridad colectiva de salud pública y de bienestar social". "Por eso, siempre nos vais a tener al lado para impulsar iniciativas y abrir espacios de diálogo", ha señalado.

Borrega ha agradecido a Feafes "su incansable labor y por impulsar una iniciativa tan necesaria como esta". Y ha agradecido a todos los centros educativos que se han volcado e implicado para estar en este acto con los alumnos y profesores. "Sin vuestro compromiso diario en las aulas, esto no sería posible", ha resaltado.

"A todos los jóvenes que me estáis escuchando, me gustaría deciros que este mundo en el que ahora vivís que en buena parte es un mundo digital en el que estamos todos permanentemente conectados a pantallas, donde buscamos la validación en redes y donde a veces parece que debemos mostrar una vida perfecta, el "match" más importante que tenéis que hacer es con vosotros mismos", les ha recomendado.

Así, les ha recordado a los jóvenes que no tienen que cargar con sus dudas o sus momentos difíciles en silencio. "Queremos una ciudad donde hablar de la salud mental sea tan natural como hablar de cualquier otra cosa, sin tabúes y sin prejuicios. Conectad entre vosotros, apoyaos, cuidad de vuestros amigos y, por encima de todo, haced match con vuestra salud mental", ha concluido.