Cáceres transforma este sábado una plaza de aparcamiento en un jardín efímero para celebrar el Día Mundial Sin Coches

Archivo - Cáceres transforma este sábado una plaza de aparcamiento en un jardín efímero para celebrar el Día Mundial - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres y la empresa Talher, concesionaria del servicio de conservación y mantenimiento de los espacios verdes, se suman a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad con una nueva edición del 'Parking Day', una iniciativa que convertirá temporalmente una plaza de aparcamiento en un jardín efímero para reivindicar un uso más sostenible y ciudadano del espacio público.

La actividad se desarrollará el próximo sábado 26 de septiembre, de 10,00 a 14,00 horas, en la avenida Antonio Hurtado, y ofrecerá además diferentes talleres ambientales gratuitos dirigidos a todos los públicos. Durante la jornada, una de las plazas de estacionamiento de la citada avenida se convertirá en un jardín efímero con césped artificial, flores de temporada, arbustos ornamentales y una zona de descanso.

El concejal de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Pedro Muriel, ha destacado que "esta iniciativa permite mostrar de una manera muy visual que el espacio público puede tener otros usos además del destinado al tráfico y al estacionamiento de vehículos".

Así, durante unas horas, una plaza de aparcamiento se transformará en un pequeño espacio verde para el encuentro, el descanso, el juego y la educación ambiental. "Queremos que los cacereños puedan comprobar cómo pequeñas actuaciones también sirven para reflexionar sobre el modelo de ciudad que queremos y sobre la importancia de avanzar hacia una movilidad más sostenible", ha señalado Muriel.

El 'Parking Day', iniciativa internacional nacida en 2005, plantea la transformación temporal de plazas de estacionamiento en espacios verdes, culturales o de convivencia ciudadana, con el objetivo de generar una reflexión colectiva sobre el uso del espacio urbano y la movilidad sostenible.

Los participantes podrán conocer también algunos de los beneficios que aportan los árboles y las zonas verdes a las ciudades, como la mejora de la calidad del aire, la reducción de las temperaturas urbanas y el incremento de la biodiversidad.

La actividad pretende poner de manifiesto la importancia de incrementar las zonas verdes urbanas, reducir la dependencia del vehículo privado y fomentar alternativas de movilidad como el transporte público y la bicicleta, contribuyendo así a avanzar hacia una ciudad más resiliente frente a los efectos del cambio climático.

TALLERES GRATUITOS

La programación incluirá diferentes talleres ambientales dirigidos a todos los públicos. Entre las actividades previstas se encuentran la elaboración de bombas de semillas con especies autóctonas para favorecer la biodiversidad local, y la decoración de macetas de forma creativa y personalizada, así como diseño de etiquetas identificativas con el nombre de la planta y consejos básicos para su cuidado.

La participación es totalmente gratuita, aunque requiere reserva previa a través del correo electrónico reservas@caceresnatural.es. Como cierre de las actividades, quienes participen en los talleres recibirán una flor de temporada, con el objetivo de fomentar el contacto con la naturaleza y promover la incorporación de espacios verdes en balcones, patios y hogares.

La iniciativa forma parte de las actividades organizadas con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, bajo el lema "Movilidad para todas las personas", y busca ofrecer a la ciudadanía una mañana participativa en la que el asfalto dará paso, durante unas horas, a la vegetación, el juego y la convivencia, informa el Ayuntamiento de Cáceres.