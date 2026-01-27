Cáceres vive este fin de semana sus tradicionales romerías de San Blas y Las Candelas con la vista puesta en el cielo

La concejala de Festejos, Soledad Carrasco, junto a los párrocos de San Blas y San Mateo y responsables vecinales en la presentación de las romerías de San Blas y Las Candelas - EUROPA PRESS

CÁCERES, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Cáceres se dispone a vivir este próximo fin de semana dos de sus romerías más tradicionales: la de San Blas y Las Candelas, que congregan cada año a cientos de cacereños para disfrutar de un día de convivencia y degustación de las típicas roscas de anís. La posibilidad de lluvia no impedirá que se celebren las actividades programadas, aunque podría bajar la masiva afluencia de público en caso de tormentas.

La primera cita será este sábado, 31 de enero, en el popular barrio de San Blas, donde se celebra la romería más antigua de Cáceres en la explanada de la ermita y los alrededores, donde se prepara la venta de unas 6.000 roscas de anís y 7.000 cordones del santo, patrón de los otorrinos y protector de las enfermedades de la garganta.

A las 9,00 horas ya comenzará la venta de roscas y después se iniciará el mercado de artesanos, la ludoteca en el colegio Diocesano, un taller de baile a cargo del grupo folclórico Trébol, y la degustación de 300 kilos de prueba de cerdo con ponche.

El desfile infantil con niños y niñas vestidos con traje tradicional y la ofrenda floral será a las 13,00 horas, para continuar con un sorteo, y la actuación de la asociación cacereña de folklor El Redoble, en el escenario dispuesto en la explanada junto a la ermita.

En cuanto a los actos religiosos, a las 18,30 horas será la misa, y el domingo, 1 de febrero, tendrá lugar la procesión del santo hasta la residencia de mayores San Jorge, situada en el barrio, para terminar el día 3 con la eucaristía de los otorrinos y la procesión del santo por las calles y plazas de la barriada.

LAS CANDELAS

La romería de Las Candelas se celebrará el domingo, 1 de febrero, con la apertura de la ermita a las 10,00 horas para la tradicional venta de roscas. En este caso se han dispuesto unas 700 y lo recaudado se destinará al mantenimiento de esta ermita situada en la plaza de las Candelas, ubicada en el casco histórico entre la plaza de las Claras y el puente de San Francisco.

A las 12,30 horas actuará el grupo Trébol y a las 13,30 está prevista una degustación de migas, para continuar por la tarde (17,00 horas) con la eucaristía y la posterior mesa de ofrendas.

Ya el lunes, 2 de febrero, también se venderán las roscas desde por la mañana y por la tarde, a las 17,00 horas, tendrá lugar la bendición de velas y la procesión de la Virgen de las Candelas hasta la iglesia de San Mateos, donde se celebrará una misa y se regresará en procesión hasta la ermita.

Todos los detalles de estas dos tradicionales citas de Cáceres se han dado a conocer este lunes en una rueda de prensa en la que han participado la concejala de Festejos, Soledad Carrasco, junto a la concejala de Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos; el párroco Fernando Alcázar, de San Blas; José María Borreguero, de San Mateo ; así como representantes de las Asociaciones Vecinales de San Blas y Ciudad Monumental, que colaboran en la organización de estas romerías.

HISTORIA DE TODOS

"Creemos firmemente que no hay mejor manera para festejar nuestra identidad, nuestras tradiciones, que la de poner en valor nuestro folclore con las romerías, porque son parte de la historia de todos y todas las cacereñas", ha dicho Carrasco.

Carrasco ha invitado a los cacereños a que, aunque el tiempo no acompañe, "vivan estos días con ilusión, con alegría, en familia para disfrutar de las actividades, participar de los desfiles, procesiones y dejarse contagiar así por el espíritu de nuestras celebraciones más queridas y más antiguas de la ciudad".

El párroco Fernando Alcázar también se ha referido al trabajo que realiza la parroquia y la Asociación de Vecinos de San Blas "para mantener esta romería y poder ofrecer a los cacereños un día festivo, un día de convivencia y un día de tradiciones".

Víctor Barrantes, uno de los organizadores de la romería de Las Candelas ha agradecido la implicación de la Asociación de Vecinos Ciudad Monumental y del Ayuntamiento de Cáceres en la organización de esta cita que se mantiene viva gracias al empeño de "cuatro amigos", ha dicho.

"Animar a todos los cacereños que se acerquen por allí que los vamos a recibir con los brazos abiertos, que colaboren con la mesa de ofrenda porque necesitamos algunos fondos porque la ermita no está muy allá y hay que hacerle algunas reparaciones", ha explicado Barrantes.

El cartel de la romería de San Blas lo ha diseñado Javier Luque, docente y diseñador gráfico de la Universidad Popular, junto a alumnos del taller y representa un encuentro intergeneracional en torno al traje típico y los bailes tradicionales. "Tiene como brochetazos y la apariencia de graffiti, para enganchar a esas nuevas generaciones y que no piensen que esto es una fiesta solo para los mayores", ha concluido.