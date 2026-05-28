Cáceres vive este jueves un día grande de ferias con el primer festejo taurino y el concierto de Nueva Línea

Público en la Feria de San Fernando de Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES 28 May. (EUROPA PRESS) -

Cáceres vive este jueves uno de los días grandes de las Ferias de San Fernando con el primero de los festejos taurinos en la plaza de toros Era de los Mártires, y el concierto gratuito de la orquesta canaria Nueva Línea en el Recinto Hípico.

Pero la programación comenzará por la mañana con la celebración de la XVIII Muestra Caballar, Mular y Asnal también en el ferial, con talleres de esquileo y paseos en burro, y el ciclo de coros de mayores en la residencia Ciudad Jardín (11,30 horas). También continúa en el Paseo de Cánovas la Feria Agroalimentaria y de Artesanía y, por la tarde, de 19,00 a 21,00 horas el recinto ferial volverá a vivir un tramo inclusivo sin música para las personas con sensibilidad auditiva.

El grueso de la programación llegará a las 19,00 horas con el primer festejo taurino que será una novillada con picadores, en la que se lidiarán seis novillos de Antonio Rubio-Macandro para los novilleros Tomás Bastos, Darío Romero y David Gutiérrez.

Ya el viernes 29 de mayo --festivo local-- también a las 19,00 horas, se celebrará una corrida de toros con reses de Juan Pedro Domecq para Juan Ortega, Roca Rey y Marco Pérez. El cartel se cerrará el domingo 31 de mayo, con una corrida de toros en la que Alejandro Talavante y Emilio de Justo acompañarán a Julio Méndez, que tomará la alternativa, lidiándose seis toros de Puerto de San Lorenzo, La Ventana del Puerto y El Pilar.

La música se servirá de la mano de la orquesta Nueva Línea y Antonio José, que son los cabeza de cartel de los conciertos gratuitos que organiza el Ayuntamiento de Cáceres, y que tendrán lugar en el Recinto Hípico este jueves 28 de mayo y el sábado, día 30, respectivamente.

El grupo canario Nueva Línea se ha convertido en un auténtico fenómeno viral en redes sociales, gracias a sus versiones de temas clásicos adaptados a ritmos latinos como el merengue. Sus canciones invitan a bailar a los asistentes, y no faltará su éxito 'Un beso', que ha alcanzado el Top 200 en Spotify España y ha liderado listas virales, y 'Noche de copas', otro de sus grandes hits que ha conseguido millones de reproducciones.

El cartel de este jueves se completa con las actuaciones de Paco Pil, uno de los djs más icónicos del panorama nacional, y Brisa, artista emergente que "destaca por su frescura, estilo actual y conexión con el público joven", según dijo la concejala de Festejos, Soledad Carrasco, en la presentación de los conciertos.

Y el sábado 30 de mayo, el Recinto Hípico se prepara para acoger el concierto de Antonio José, ganador de La Voz España y consolidado como uno de los artistas más reconocidos del pop español. El elenco del sábado se completa con la actuación de Cherry Coke, artista local que aportará frescura al evento.

Todos los conciertos de la feria serán gratuitos, sin embargo, por cuestión de aforo --el recinto tiene una capacidad para 12.000 personas--, es necesario descargar las invitaciones a través de la plataforma MonsterTicket.