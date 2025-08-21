Caja Rural de Extremadura y DOP Dehesa de Extremadura convocan el XXVI Premio Espiga Jamón Ibérico

MÉRIDA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Extremadura, con la colaboración de la Denominación de Origen Protegida Dehesa de Extremadura y bajo la dirección técnica del Instituto Tecnológico Agroalimentario (Intaex-Cicytex), ha convocado la XXVI edición del Premio Espiga Jamón Ibérico DOP Dehesa de Extremadura, certamen de referencia en el reconocimiento de la calidad de los jamones ibéricos elaborados en la comunidad.

Como novedad, este año se incorpora la distinción especial 'Espiga Curación Extrema', que premiará al jamón con una curación igual o superior a 40 meses que obtenga la mejor puntuación en las fases de preselección. Este galardón viene a reforzar el valor de la tradición y la excelencia en la maduración prolongada de los jamones ibéricos de bellota.

El plazo de recepción de muestras permanecerá abierto entre el 1 y el 19 del próximo mes de septiembre a las 15,00 horas, siendo condición indispensable que los jamones cuenten con precinto y etiqueta de la DOP Dehesa de Extremadura y cumplan el requisito mínimo de 22 meses de curación, informa en nota de prensa Caja Rural de Extremadura.

Las sesiones de evaluación se desarrollarán en las instalaciones del Intaex entre los próximos días 6 y 21 de octubre, y se llevarán a cabo mediante el sistema de cata a ciegas, garantizando así la objetividad e imparcialidad en la valoración de las piezas. El jurado estará compuesto por el Panel de Cata de Jamón del propio instituto y catadores de reconocido prestigio en el sector.

Los premios que se otorgarán en la modalidad de Jamón Ibérico de Bellota serán la Espiga de Oro, Espiga de Plata y Espiga de Bronce, además del citado galardón especial 'Curación Extrema'. Asimismo, se concederá un diploma de reconocimiento a los ganaderos proveedores de los animales cuyos jamones resulten premiados. Estos galardones serán otorgados en el marco de la II Feria Espiga, que se celebrará del 21 al 24 de noviembre en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba).

Para el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, que también preside el concurso, "este premio es un reconocimiento al trabajo bien hecho por parte de las industrias elaboradoras y de los ganaderos, que son los auténticos garantes de una tradición única en el mundo".

Con esta iniciativa, Caja Rural de Extremadura y la DOP Dehesa de Extremadura reafirman su "compromiso" con la promoción de la excelencia, la competitividad y la puesta en valor de uno de los productos "más emblemáticos" de la gastronomía extremeña.