Caja Rural de Extremadura premia a los mejores quesos de la región en su II Feria Agroalimentaria Espiga

BADAJOZ, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La II Feria Agroalimentaria Espiga que ha arrancado este viernes en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba), organizada por Caja Rural de Extremadura, ha sido escenario de la jornada de tarde, tras la inauguración, de una serie de eventos, como la entrega de los premios de su VII Concurso Premios Espiga Queso, en los que se ha reconocido a las queserías de las cuatro Denominaciones de Origen Protegidas de la región.

Así, Quesos de Acehúche Tradicionales ha sido el ganador de la Espiga de Oro en la modalidad 'Queso de Acehúche', en la que se ha reconocido a Quesería Doña Francisca con la Espiga de Plata y a Quesos Mateos con la Espiga de Bronce.

En la modalidad 'Queso Ibores', la Espiga de Oro ha sido para Quesería Almonte y la de Plata para Quesería Las Villuercas, mientras que los galardones Espiga en la modalidad 'Queso de la Serena' han sido para Arteserena, Oro; Agrícola Ganadera Castuera, Plata, y Quesería Tierra de Barros, Bronce.

Por último, en la modalidad 'Torta del Casar' la Espiga de Oro ha sido para Quesería El Castúo, la de Plata para Quesería Doña Francisca, y la de Bronce para Iberqués Extremadura.

"GRAN ESCAPARATE"

Durante la entrega de estos galardones, el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, ha destacado que suponen ya un "referente consolidado" para reconocer el buen hacer de las queserías de la región.

"Los Espiga Queso son el gran escaparate para los quesos extremeños. Y qué mejor escaparate que esta II Feria Agroalimentaria Espiga, donde reunimos a lo mejor de los productos de nuestra tierra y de nuestra gastronomía", ha afirmado Urbano Caballo, quien ha felicitado a los ganadores.

Cocinera Extremeña

También este viernes se ha entregado del diploma honorífico Cocinera Extremeña, a Josefina Silva Jiménez, cocinera local jubilada y exponente de la gastronomía tradicional, que se ha mostrado sorprendida y agradecida por el premio.

Asimismo, en esta primera jornada de la Feria Espiga se ha llevado a cabo el II Concurso de Tapas para alumnos de Hostelería, con el que reconocer a los jóvenes talentos, y que ha ganado Carlos Perera, del IES San Fernando de Badajoz, con su 'Bretona de cordero, torta DOP Torta del Casar y perlas de pimentón'.

La primera jornada de esta la feria ha concluido con una charla coloquio en la que ha participado la directora de Comunicación de Michelín España y Portugal, Mónica Rius, junto a los chefs Toño Pérez de Atrio, Álex Hernández de Versátil, y Josemi Martínez y Mercedes Rincón del restaurante Macarraca.

En esta charla han explicado la experiencia que supone recibir un reconocimiento de esta guía para cada uno de los establecimientos, unoss reconocimientos que, en el caso de Toño Pérez, reconocía que es "una responsabilidad".

Cabe recordar que la II Feria Agroalimentaria Espiga cuenta con la colaboración de la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Badajoz, las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, la Asociación de Consejos Reguladores de Extremadura y Extremadura Avante.