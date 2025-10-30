Caja Rural de Extremadura renueva su apoyo a Cruz Roja para dotar de recursos materiales y capacitación de voluntariado

BADAJOZ, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Extremadura ha renovado su convenio de colaboración con Cruz Roja, por el cual la entidad financiera apoya con fondos la dotación de recursos materiales y la capacitación del voluntariado de la organización humanitaria.

En concreto, se destinarán al programa Interreg, RAT_EOS_PC 'Creación de redes de alerta temprana', financiado por fondos Feder, así como para el desarrollo de los programas de 'Proyecto activando emple-habilidad', el 'Proyecto de aceleradores GO de empleo juvenil programa empleo juvenil', el 'Proyecto puentes por la igualdad en el empleo', el 'Proyecto reto social empresarial', y el 'Proyecto desafío +45 plus'.

Están financiados por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) con cargo al Programa Estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha Contra La Pobreza, acciones formativas para el desarrollo competencial y de las habilidades y capacidades de las personas en riesgo o demandantes de ayuda social, educativa o laboral.

El presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, y el presidente de Cruz Roja Española en Extremadura, Jesús Palo, han suscrito este convenio que tiene una vigencia de un año, prorrogable por el mismo periodo de tiempo con el acuerdo previo de las partes.

Urbano Caballo ha destacado la importancia de este tipo de acuerdos para seguir impulsando el tejido social y la integración de todas las personas en la región. "En Caja Rural de Extremadura estamos muy satisfechos por poder trabajar y contribuir con una institución humanitaria tan importante como lo es Cruz Roja", ha resaltado.

Cabe recordar que Caja Rural de Extremadura destina cada año al Fondo de Educación y Promoción, como mínimo, el 15 por ciento de los excedentes del ejercicio, con el fin de que esos beneficios "reviertan en la sociedad extremeña", indica en nota de prensa la entidad.