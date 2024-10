Caja Rural de Extremadura renueva su convenio de colaboración con Cruz Roja

BADAJOZ, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Extremadura y Cruz Roja Española han renovado su convenio de colaboración por el que la entidad financiera aporta fondos para la dotación de recursos materiales y la capacitación del personal voluntario de la organización humanitaria.

En concreto, se destinarán a los recursos y el voluntariado interviniente para dar respuesta a desastres naturales y la prevención del riesgo de catástrofes del programa Interreg, 'Creación de Redes de Alerta Temprana', financiado por fondos Feder, así como para el desarrollo de varios programas.

Entre estos programas se encuentran el 'Proyecto activando emple-habilidad', el 'Proyecto de aceleradores GO de empleo juvenil programa empleo juvenil', el 'Proyecto puentes por la igualdad en el empleo', el 'Proyecto reto social empresarial' y el 'Proyecto desafío +45 plus', financiadas por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) con cargo al Programa Estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha Contra La Pobreza, acciones formativas para el desarrollo competencial y de las habilidades y capacidades de las personas en riesgo o demandantes de ayuda social, educativa o laboral.

El convenio ha sido suscrito por el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, y el presidente de Cruz Roja Española en Extremadura, Jesús Palo, y tiene una vigencia de un año, prorrogable por el mismo periodo de tiempo con el acuerdo previo de las partes.

Cabe destacar que Caja Rural de Extremadura realizará esta aportación económica a la Cruz Roja autonómica a través de su Fondo de Educación y Promoción.

El presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, ha destacado el papel de este fondo en el desarrollo del tejido social regional, del que este último convenio es una muestra más, ha dicho.

"El Fondo de Educación y Promoción de Caja Rural de Extremadura representa el alma" de la entidad, para la que supone "un eje fundamental, porque es una herramienta para acompañar e impulsar acciones destinadas a nuestra sociedad civil y, en este caso, a los más vulnerables", ha resaltado.

Para la Caja "es un honor poder colaborar y contribuir de la mano de una institución humanitaria sin la que no se entiende la ayuda y la dignidad de todas las personas como lo es Cruz Roja", ha señalado.