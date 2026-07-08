El calor volverá a poner en aviso a casi toda España, con Extremadura en nivel naranja

Calor, sol - Álex Zea - Europa Press

MADRID/MÉRIDA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas pondrán este miércoles en aviso a 15 comunidades autónomas en un día en el que la mayoría (11), y entre ellas Extremadura, alcanzarán el nivel naranja (peligro importante), y dos (Cataluña y Comunidad Valenciana), el rojo (peligro extraordinario), según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, en Extremadura el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 activará este miércoles la alerta naranja por altas temperaturas desde las 13,00 hasta las 21,00 horas.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas máximas llegarán a los 41 grados centígrados en las Vegas del Guadiana, La Siberia extremeña, Tierra de Barros y La Serena, en la provincia de Badajoz; y en la zona del Tajo y Alagón, en la provincia cacereña.

Asimismo, en el norte de Cáceres, Meseta cacereña, y Villuercas y Montánchez, los termómetros alcanzarán temperaturas máximas de 40 grados centígrados, informa en nota de prensa la Junta.

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