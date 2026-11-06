Caminomorisco celebra este fin de semana la XII Feria Apithur para impulsar el sector apícola y el turístico

Inauguración de la XII Feria Aphitur que se celebra este fin de semana en Caminomorisco - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

La Diputación de Cáceres destinará 450.000 euros a equipar el Centro de Cría de Abeja Reina en Las Hurdes

CAMINOMORISCO (CÁCERES), 6 (EUROPA PRESS)

La localidad cacereña de Caminomorisco y toda la comarca de Las Hurdes celebran, del 6 al 8 de noviembre, la XII Feria Internacional de Apicultura y Turismo (Aphitur), en una edición que busca impulsar el sector apícola y el turístico.

La cita llega tras la mala campaña del año anterior en la que algunas zonas experimentaron caídas de producción superiores al 50%, por lo que se plantea como una oportunidad para la unión del sector y un reclamo para las personas visitantes que acuden a comprar, conocer y dar valor a un oficio que, según aseguran desde la organización, "hoy más que nunca lo necesita".

El programa de Apithur incluye mesas técnicas, un mercado agroalimentario de productos locales, catas, demostraciones de cocina en vivo, talleres infantiles, concurso de mieles, observación solar, pintura en directo, actuaciones musicales y de folclore tradicional de la zona, entre otras propuestas.

El acto inaugural ha comenzado con un aplauso en memoria y reconocimiento al legado de Cirilo Marcos Domínguez, Tío Cirilo, fallecido el pasado miércoles. La inauguración ha contado con las intervenciones de la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García; el consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, Laureano León; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; y la alcaldesa de Caminomorisco, Noelia Martín.

La representante ministerial se ha referido al etiquetado de la miel, una demanda del sector apícola desde hace mucho tiempo, que se regula en el Real decreto publicado por el Gobierno de España el 14 de junio de 2026, que "dice por primera vez que no solo se habla del origen de la miel en el etiquetado, sino del origen de la mezcla".

García Bernal ha explicado que el Gobierno de España ha publicado a través de la Dirección General de Producción y Mercados una línea de investigación de 1,2 millones de euros, para seguir investigando en todo lo que tiene que ver con la sanidad. "La sanidad animal está muy vinculada al cambio climático, no solo en el sector de la apicultura, sino en nuestro sector ganadero en general", ha dicho.

"No hay nada que cambie la vida de la gente como el Boletín Oficial del Estado o el Diario Oficial de Extremadura o el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres. Es decir, ahí es donde las decisiones políticas están registradas y no son palabras, sino hechos y presupuestos", ha subrayado.

Por su parte, el consejero regional Laureano León ha subrayado que "esta feria no solo constituye un encuentro apícola de primer orden, sino que también es un destacado evento turístico".

En Apithur, la miel representa la puerta de entrada para descubrir todo lo que Las Hurdes guarda en su interior: "exuberantes paisajes de montaña, idílicos pueblos de pizarra, una oferta gastronómica apabullante, un conjunto artístico-patrimonial de primer nivel y, muy especialmente, una calidez y categoría humana sobresalientes", ha dicho.

León ha puesto de relieve que el Gobierno de Extremadura apuesta por un turismo de calidad, sostenible y auténtico, que conjugue la excelencia de productos como la miel hurdana; que respete y contribuya al bienestar de vecinos y visitantes; y que esté a la altura de nuestros profesionales, quienes demuestran día a día que es posible crear riqueza y empleo fijando población con coherencia y respeto por nuestro medio rural y su entorno".

Asimismo, el consejero ha hecho hincapié en la importancia de realizar promoción de las excelentes cualidades y atributos de Las Hurdes. En este contexto, ha anunciado que en las próximas semanas los vecinos y visitantes ya podrán disfrutar de los dos miradores experienciales de Caminomorisco y Pinofranqueado.

León ha finalizado su intervención animando a los participantes a recorrer los distintos stands y a participar en los talleres y actividades programados durante estos tres días. En su visita a Apithur el consejero ha estado acompañado por el director general de Turismo, Óscar Mateos.

COMPROMISO CONTINUO

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha destacado el compromiso "palpable y continuo" de la institución provincial con los sectores estratégicos de la zona norte de la provincia de Cáceres --apicultura, olivar de montaña, turismo, pequeño comercio y autónomos-- y ha recordado que el apoyo institucional "se demuestra con hechos y presupuestos, no solo con palabras".

En ese sentido, además de mencionar el apoyo de la Diputación a Apithur, a la que destina 25.000 euros, ha anunciado la inclusión de una partida de 450.000 euros en los Presupuestos Provinciales 2027, destinada a equipar y dotar de mobiliario al "ansiado" Centro de Cría de Abeja Reina, construido en la alquería de Robledo (Pinofranqueado) con fondos del Miteco.

Igualmente, Morales ha destacado el respaldo de la Diputación para que el sector apícola cacereño esté presente en el Congreso Mundial de Apicultura (Apimondia), que se celebrará en Dubái del 15 al 19 de noviembre de 2027.

Finalmente, la alcaldesa de Caminomorisco, Noelia Martín, ha hecho hincapié en la consolidacion de Apithur como "un escaparate de nuestras riquezas naturales, de nuestros productos, de nuestras tradiciones y sobre todo del esfuerzo y de la ilusión de las personas que hacen posible que las surdes sigan avanzando".

"Apithur es una feria que habla de lo que somos, de lo que tenemos y de lo que podemos llegar a ser. La apicultura y el turismo son los grandes protagonistas de este evento. Representan los sectores más importantes de nuestra comarca. La miel de Las Hurdes es mucho más que un producto de calidad", ha añadido.

Martín ha incidido en que se trata del resultado de "un paisaje privilegiado, de una biodiversidad extraordinaria y del trabajo constante de hombres y de mujeres que conocen, respetan y cuidan nuestra tierra".

La jornada matinal ha concluido con la visita de las autoridades a los expositores y las actuaciones de las personas integrantes en la Escuela Municipal El Paleo y la Escuela de Tamborileros de Mesegal.

Cabe recordar que esta feria está organizada por el Ayuntamiento de Caminomorisco y cuenta con la financiación del grupo de acción local ADIC Hurdes, la Diputación de Cáceres, la Junta de Extremadura y Caja Almendralejo.

Tras la apertura oficial, la duodécima edición de Apithur despliega durante todo el fin de semana una intensa programación que refuerza a Las Hurdes como punto de encuentro del sector apícola y del turismo de naturaleza y cultura local.

La cita reúne a productores, distribuidores y expertos en una zona expositiva que sirve de escaparate comercial para el sector. Su propuesta de mesas técnicas centrará el debate en los principales desafíos a los que se enfrenta el sector, abordando temas clave como el impacto de la nueva PAC, el futuro de la Intervención Sectorial Apícola, la sanidad de las colmenas o la innovación en la gestión de explotaciones.

Esta feria es del mismo modo un espacio para el reconocimiento de la excelencia de los productos asociados a la apicultura con una nueva edición del Concurso de Mieles Apithur, que valora y premia las mejores variedades de la campaña tanto en mieles claras (flores y néctar) como en mieles oscuras (mieles de bosque).

La programación se completa con una amplia agenda cultural y gastronómica abierta al público general, que incluye catas de mieles, pintura en directo, degustaciones de calbotes, talleres infantiles y actuaciones musicales en directo.