Un camión capaz de convertirse en escenario lleva el teatro profesional a los pueblos extremeños

ALMENDRALEJO (BADAJOZ), 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El actor almendralejense Rubén Castañeda ha puesto en marcha 'TeaTruck', un proyecto cultural que utiliza un camión capaz de convertirse en escenario para llevar obras de teatro profesionales a los municipios extremeños que no disponen de auditorio ni infraestructuras culturales.

El creador del proyecto ha explicado en una entrevista concedida a Europa Press que se trata de "una idea original de llevar el teatro a los pueblos de una forma diferente".

La idea hace que la logística sea más fácil para los pequeños ayuntamientos, a los que únicamente piden que les faciliten "una plaza", puesto que la propia compañía traslada la infraestructura del escenario y el vecino "se lleve la silla de su casa" para disfrutar de la obra.

Sobre el nacimiento de este proyecto, el intérprete ha detallado que surgió durante la mudanza del viaje de regreso a Almendralejo tras haber trabajado durante diez años en Madrid. En ese trayecto se planteó cómo continuar ejerciendo su profesión en Extremadura y decidió apostar por la creación de este camión, convencido de que "hay que apostar por lo rural".

Sin embargo, según Castañeda, la propuesta va más allá del entretenimiento y busca garantizar el acceso al ocio como "una parte fundamental" para evitar que la cultura se pierda en los pueblos.

Para conseguirlo, la compañía escribe obras propias documentándose sobre qué ha pasado en cada municipio o "de qué se habla" en la zona en cuestión.

CERCANÍA Y FUNCIÓN SOCIAL

Por su parte, la actriz de la compañía Laura Nieto ha destacado el impacto de este formato en el público y ha señalado que la principal diferencia respecto a un teatro convencional a "la italiana" es la "cercanía" que surge entre los actores y los asistentes.

Asimismo, ha subrayado que 'TeaTruck' crea un ambiente "más íntimo" y "acogedor", donde el "feedback mutuo" con el público sirve como "combustible" para los intérpretes, sin que el público se intimide al sentirse partícipe.

La actriz ha destacado también la función social del proyecto para llevar "ocio, entretenimiento y cultura de calidad" a sectores como los niños o las personas mayores "que no tienen acceso".