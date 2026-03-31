Un camión cargado de plástico sale ardiendo en la A-66 en Monesterio cortando un carril en sentido Gijón

Camión incendiado en la A-66 en Monesterio. - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un camión cargado de material plástico ha salido ardiendo en la autovía A-66 a la altura de Monesterio (Badajoz) provocando el corte total de la vía la tarde noche de este pasado lunes, si bien actualmente se ha habilitado el tráfico por uno de los carriles en sentido a Gijón.

El siniestro se produjo sobre las 20,30 horas en el kilómetro 732 de la autovía, y como consecuencia quedó completamente interrumpida la circulación, desviando el tráfico por la N-630.

Según informa la Guardia Civil de Tráfico, actualmente se encuentra restablecida la circulación en el carril izquierdo a la espera de retirar el vehículo la vía en sentido a Gijón.