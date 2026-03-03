Una campaña del Ayuntamiento de Mérida por el 8M remarca la "urgencia" de consolidar los avances "reales" en igualdad

La delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Mérida, Ana Aragoneses, presenta una campaña institucional con motivo del 8M de 2026 - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida ha lanzado una campaña institucional con cartelería y en redes sociales con motivo del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, y que apela a la "urgencia" de consolidar los avances "reales" y "sostenidos" en materia de igualdad.

Así, bajo el lema 'La igualdad no espera, derechos hoy, igualdad siempre', el consistorio subraya que la igualdad "real" y "efectiva" entre mujeres y hombres "no puede aplazarse, no es una aspiración futura, sino que es una obligación democrática presente".

"La igualdad no espera, significa actuar ahora y derechos o igualdad siempre significa consolidar avances y blindarlos frente a cualquier retroceso", ha expresado durante la presentación este martes de la campaña la delegada municipal de Igualdad, Ana Aragoneses, quien ha desgranado también distintas actividades previstas en la ciudad con motivo del 8M, entre ellas una manifestación el próximo domingo, 8 de marzo, a las 12,00 horas, y a la que ha invitado a la ciudadanía a asistir.

"Invito también a la ciudadanía emeritense a que se anime a salir a la calle, a reivindicar, porque todavía quedan muchos derechos por conquistar en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres", ha señalado en rueda de prensa en la que ha hecho público el cartel de la campaña institucional por el 8M.

Dicho cartel muestra una foto hecha en acuarela con mujeres reales, principalmente jóvenes, reivindicando en la calle en un 8M, y con el Puente Romano y la Alcazaba emeritenses al fondo. Su objetivo es poner el foco en mujeres jóvenes que "también están luchando, aunque no todo está conseguido".

