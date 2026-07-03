La campaña del tomate prevé unos 100.000 desplazamientos por las carreteras de Extremadura desde finales de julio

Reunión de Seguridad Vial en el Transporte Tomate 2026 en Extremadura - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La campaña de recogida del tomate en Extremadura se desarrollará entre finales de julio y primeros de octubre, aunque en este último mes con menor incidencia, durante los que se transportarán más de 1,94 millones de toneladas de este producto por las carreteras de la región, lo que va a suponer que se realicen más de 100.000 desplazamientos entre las explotaciones agrarias y las empresas transformadoras y en torno a 1.300 diarios.

Ante ello, es necesario establecer un control sobre los vehículos que realizan este transporte para evitar que la pérdida de la carga o el derrame de líquido, fundamentalmente, puedan ocasionar incidentes en el tráfico.

Para este 2026 se estima una superficie cultivada de 22.000 hectáreas en Extremadura, de las que 18.500 se encuentran en la provincia de Badajoz y 3.500 en la de Cáceres. El 95 por ciento de esta superficie se concentra en las Vegas del Guadiana y el resto en las Vegas del Alagón-Árrago-Tiétar. Así lo ha detallado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que ha presidido este viernes una reunión en la que se ha abordado con todos los sectores implicados la próxima campaña de transporte del tomate por carretera.

En concreto, el encuentro se ha centrado en analizar el cumplimiento de la normativa que regula el transporte de mercancías por carretera y específicamente, en uno de sus apartados, el transporte del tomate, donde se establecen unas condiciones específicas para garantizar la seguridad viaria y evitar posibles accidentes de tráfico.

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