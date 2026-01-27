El campo extremeño pide a Guardiola que traslade su rechazo a Mercosur a los eurodiputados del PP para evitar el acuerdo

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en la reunión con los líderes de las principales organizaciones agrarias de Extremadura para conocer de primera mano sus reivindicaciones. - JAVIER CINTAS-EUROPA PRESS

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, se ha comprometido a defender los intereses del campo extremeño que ven amenazadas sus explotaciones ante el acuerdo comercial con Mercosur y la reforma de la PAC, en una reunión en la que las principales organizaciones agrarias han pedido a la dirigente regional que se ponga al frente de sus reivindicaciones ante el Gobierno de España y también en Bruselas.

"Cuando los agricultores y los ganaderos salen a la calle, pues es que no les falta razón", ha reconocido la jefa del Ejecutivo regional, quien subraya además que el sector está atravesando un momento "complejo" cargado de reivindicaciones.

En declaraciones a los medios de comunicación al término del encuentro, en el que han participado los líderes de Apag Extremadura Asaja, UPA-UCE, Asaja Cáceres y La Unión, ha señalado que comparte con las organizaciones agrarias muchas de sus reivindicaciones.

"Nosotros no compartimos el acuerdo de Mercosur validado por Pedro Sánchez", ha concretado Guardiola, quien ha añadido que no están en contra de acuerdos comerciales que pueden beneficiar a la economía regional siempre que se mantengan las mismas oportunidades para las partes, y porque "no se puede utilizar al sector agrario siempre como moneda de cambio".

Al respecto, ha compartido que los agricultores y ganaderos extremeños "no producen en las mismas condiciones que lo hacen los productores de países terceros", en referencia al Pacto Verde Europeo que limita el uso de fitosanitarios que no afecta a los países de Mercosur.

Además de esta reciprocidad que considera "imprescindible", ha reclamado la necesidad de cláusulas de salvaguarda que protejan el precio de los productos de la región, así como "controles en frontera que sean efectivos, que sean automáticos y que garanticen que los productos que entran tengan las mismas exigencias que los productos de la Unión Europea", entre otros motivos, ha dicho, por una cuestión de seguridad alimentaria.

