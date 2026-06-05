Carmen Calvo desea "verdad" e "imparcialidad" ante los casos judiciales sobre supuesta corrupción

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, atiende a los medios, junto al alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha deseado "verdad" e "imparcialidad" ante los casos judiciales sobre supuesta corrupción que se están dando en el país.

Así, Calvo ha dicho que ve esta situación con "dos deseos", que son que la justicia averigüe la "verdad siempre, de todo y en todos los casos" y que los procesos se desarrollen con "imparcialidad".

"Una verdad acreditada y fundamentada para que estemos tranquilos de que conocemos la verdad de las cosas, incluso de las cosas que no nos gustan, que nos producen rechazo profundo, y que se actúe con imparcialidad, con imparcialidad para todos", ha reseñado.

Carmen Calvo ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios con motivo de su presencia en el Ayuntamiento de Mérida, donde ha pronunciado la conferencia 'Consejo de Estado y democracia'.

INSISTE EN QUE "EL IMPERIO DE LA LEY ESTÁ POR ENCIMA DE TODOS"

En este sentido, Calvo ha valorado que el principio fundamental de la democracia es que "el imperio de la ley está por encima de todos", que las leyes "se aplican de manera igual" y todos los ciudadanos responden "de igual manera".

"Así que, verdad e imparcialidad. Es lo que yo pienso que nos puede dar mucha tranquilidad a cualquiera de nosotros, desde luego a mí, siendo situaciones verdaderamente, absolutamente rechazables. Los cargos públicos tienen que ser limpios. Para quienes entendemos la vida pública con ética, todo esto es muy poco aceptable", ha incidido.

Por ello, ha vuelto a insistir en los conceptos de "verdad e imparcialidad" para que los ciudadanos sepan en todos los casos, "afecten a quién le afecten", qué ha ocurrido.

Por lo demás, Calvo ha incidido en que la "vida tiene que seguir funcionando" porque a lo que se deben dedicar los cargos públicos es a ofrecer "mejores oportunidades de vida para todo el mundo", pero, de forma especial, a quienes tienen "más necesidad de que el Estado los ampare, de que el Estado signifique solidaridad, fraternidad, que para eso es para los que vivimos en convivencia. Así que, desánimo no, justicia sí".

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