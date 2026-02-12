El Carnaval Romano de Mérida vive este jueves la final del concurso de agrupaciones y el viernes el pregón de Merche

Chirigota Los Pejigueras en una actuación en el Carnaval Romano de Mérida. - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Carnaval Romano 2026 vive este jueves uno de los platos fuertes de su programación, con la celebración, a partir de las 21,00 horas, en el Teatro María Luisa, de la gran final del Concurso Oficial Agrupaciones COAM.

En la cita participarán la Chirigota Lokácostao, Chirigota La Marara, Chirigota Aquí no nos mueve ni Dios y Chirigota Los Pejigueras, además de la Comparsa Los Que Faltaban y Comparsa Las Iguales.

Ya el viernes arrancará la programación oficial del carnaval emeritense, con el pregón oficial, a las 22,00 horas, en la Carpa de la Plaza de España, a cargo de la cantante gaditana Merche, que posteriormente ofrecerá un concierto dentro de su gira 'Abre tu mente ahora 26'.

Previamente, por la mañana, tendrán lugar los Desfiles Escolares y, por la tarde, el Certamen de Chirigotas de Mayores y posterior Desfile. Desde las 20,00 horas tendrán lugar los primeros cantacalles de la agrupaciones tanto juveniles como adultas de Carnaval en las inmediaciones de la Calle Santa Eulalia y aledaños.

Estos cantacalles continuarán el sábado junto a las actuaciones musicales en la Carpa Municipal, degustaciones o talleres infantiles. Destaca, a las 17,00 horas, el VIII Concurso de Copla Monumental, en el Templo de Diana.

Durante toda la jornada, las agrupaciones actuarán en los escenarios Cruzcampo ubicados en la Plaza Luis Chamizo y en La Lonja, y a las 21,00 horas actuará el grupo de rock RDR en la Carpa de la Plaza de España.

El domingo por la mañana tendrá lugar el Día de la Bicicleta del Carnaval en un recorrido de unos 5 kilómetros por el casco urbano y se celebrará la tradicional Jamonada Solidaria en la Plaza de España, a las 13,00 horas. Por la tarde, será el Gran Desfile de Carnaval que saldrá a las 17,00 y cuyo recorrido será Avda. Extremadura, Calle Camilo José Cela, Calle Félix Valverde Lillo y Plaza de España, con la participación de 22 agrupaciones entre todas las categorías.

El lunes por la mañana será el turno del Desfile infantil y por la tarde, se celebra el Lunes de Cantera con el Desfile y Cantacalles de las Agrupaciones infantiles y, por la noche, el II Concurso de Coplas por la Igualdad y la XVIII Gala Nacional de Drag Queen 'Tomás Bravo', a partir de las 21,00 horas, en la Plaza de España.

El martes se celebrará el tradicional Velatorio y Entierro de la Sardina por la tarde y posteriormente, a las 20,00 horas, actuará La Chirigota del Bizcocho en la Carpa de la Plaza de España.

ACCESIBILIDAD

La delegación de Accesibilidad Universal e Inclusión ha implementado medidas específicas para garantizar que el Carnaval Romano sea un evento "inclusivo y accesible", de manera que todas las personas, con independencia de sus capacidades, puedan disfrutar plenamente de la programación prevista.

Entre las acciones impulsadas se encuentra la disponibilidad del programa del Carnaval adaptado a lectura fácil, accesible desde la página web municipal, con el objetivo de facilitar la comprensión de la programación a personas con dificultades de comprensión lectora.

Asimismo, se mantienen los aseos adaptados en las ubicaciones habituales y se habilita un espacio reservado para personas con movilidad reducida en el interior de la fuente de la Plaza de España durante todo el Carnaval, garantizando así una participación cómoda y segura en los principales actos.

En cuanto a los servicios de accesibilidad en eventos concretos, el viernes 13 de febrero, a partir de las 22,00 horas, durante el Pregón del Carnaval y la posterior entrega de premios, se contará con Intérprete de Lengua de Signos Española (ILSE). Además, desde las 22 horas y hasta la finalización del concierto, se pondrá a disposición del público bucle magnético y mochila vibratoria, previa solicitud a través del correo electrónico de Fedapas.

Estas mismas herramientas de apoyo a la audición, bucle magnético y mochila vibratoria, estarán disponibles bajo demanda el martes durante la actuación de la chirigota de El Bizcocho en la carpa de la Plaza de España.