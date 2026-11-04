La Carrera Popular de la Salud se celebra este domingo en El Progreso de Badajoz con pruebas para todas las edades

La Carrera Popular de la Salud se celebra este domingo en El Progreso de Badajoz. - AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

BADAJOZ, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La VI Carrera Popular de la Salud se celebrará el próximo domingo, día 8, en la zona de El Progreso de la ciudad de Badajoz con una prueba de 5 kilómetros en el caso de la categoría general, junto a infantiles con distintas distancias en función de la edad o una caminata.

Organizada por la Comisión Comunitaria de Salud El Progreso con la colaboración del Ayuntamiento de Badajoz entre otras instituciones y entidades, la prueba discurrirá por un circuito urbano, con salida y llegada en la plaza de El Progreso, y recorre las calles del barrio incluyendo el Fuerte de San Cristóbal. Las inscripciones permanecen abiertas en Rock the sport.

El concejal de Deportes, Juan Parejo, acompañado de las representantes de la Comisión Comunitaria de Salud El Progreso, Quinti Méndez y Sara Llorente, han presentado esta carrera que el año pasado contó con casi 600 participantes y cuya organización ha previsto para esta ocasión un total de 650 mochilas del corredor que confía que se agoten.

En su intervención, Parejo ha destacado la labor de la citada comisión comunitaria de salud y que esta actividad vuelve a salir adelante "con mucho trabajo y mucho cariño" con el respaldo de la Fundación Municipal de Deportes y del Instituto Municipal de Servicios Sociales, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana.

Se trata, ha señalado asimismo, de una prueba que trata de involucrar a todos en una jornada lúdica y deportiva que busca visibilizar que en el barrio "también se hacen cosas muy buenas", con la implicación de centros escolares, de mayores, el de salud o el de promoción la mujer entre las entidades que "ponen su granito de arena" en esta cita orientada tanto al atletismo popular para los adultos como al deporte base con distintas categorías.

El objetivo, ha incidido, es dar visibilidad al barrio y ponerlo en valor a través del deporte, lo que cree que es "un acierto y una alegría", tras lo que ha resaltado los trofeos, consistentes en caracoles elaborados "con muchísimo cariño", así como el ambiente o la gente que da ánimos durante el recorrido, especialmente cuando se encara la recta final junto a las vías. Así, ha animado a los atletas populares a que se inscriban como él mismo y otro miembro de la corporación.

Quinti Méndez ha puesto el foco en que es la sexta edición y que llevan varios años organizándola, con el parón en los años de la covid, pero que se pudo retomar tras preguntar por ello los corredores de la ciudad. El año pasado la carrera se abrió al Fuerte de San Cristóbal y fue "espectacular", "tan bonito" y "tan emocionante" que este año repiten esta experiencia, junto a las carreras para los más pequeños, algunos de dos años, o la caminata.

Por su parte, Sara Llorente ha valorado, como farmacéutica de su barriada, que "es una carrera de barrio" en la que todos salen a la calle a animar y que se completa con una cantina que llevan los Scouts a beneficio de esta organización, además de desayunos o una barbacoa final. "Es la única carrera que entra en el Fuerte de San Cristóbal, que es un hecho histórico y es un monumento para que todo el mundo conozca y que el barrio se echa a la calle", ha resaltado, porque "es maravilloso ver a todo el mundo aplaudiendo, gritando".