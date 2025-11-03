La Carrera Popular por la Salud de El Progreso de Badajoz se disputa el domingo con una prueba absoluta de 5 kilómetros

La Carrera Popular por la Salud de El Progreso de Badajoz se disputa este domingo con una prueba absoluta de 5 kilómetros. - AYUNTAMIENTO BADAJOZ

BADAJOZ, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La V Carrera Popular por la Salud de El Progreso de Badajoz se disputa este domingo, día 9, dirigida a toda la población con un recorrido de 5 kilómetros en el caso de la categoría general, junto a otras de menores distancias en función de la edad.

Una cita con el deporte con la que concluye la 'Semana por la Salud' organizada por la Comisión Comunitaria de Salud El Progreso de Badajoz, órgano de participación en salud del centro sanitario de esta zona de la ciudad que pone en marcha cada año este proyecto en el que participan colectivos sociales, educativos, religiosos, de salud o vecinales de los barrios en los que trabaja, como son El Progreso, Santa Engracia, Gurugú, Colorines y La Luneta.

El concejal de Deportes, Juan Parejo, acompañado de la directora de la carrera, Quinti Méndez, y la representante de dicha comisión comunitaria y propietaria de la farmacia de Padre Tacoronte, Sara Llorente, ha presentado esta cita con el deporte que comienza y termina en la plaza del Progreso, y en la que se entregarán trofeos con forma de caracol elaborados por el taller de costura 'Alcanzando sueños' del Centro Social del Gurugú.

En su intervención, Parejo ha felicitado a Sara Llorente y a Quinti Méndez por la "magnífica labor" que se realiza en este barrio y ha explicado que constituyen la Comisión Comunitaria de Salud del Progreso, de la que forman parte colegios e institutos de la zona, asociaciones de vecinos, el propio centro de salud o la farmacia del barrio, y que, junto al Ayuntamiento y la Fundación Municipal de Deportes y otros colectivos se encargan de organizar esta Carrera por la Salud.

Una cita deportiva en la que ha participado como atleta popular en "prácticamente" todas sus ediciones y de la que ha resaltado que en "pocas" se respira y se vive un ambiente "tan festivo y tan participativo", además de aunar tanto a niños como a personas de edad avanzada en una carrera social y popular para todos los públicos y en la que participan familias enteras.

De este modo, el deporte permite poner en valor el barrio, además de tratar de mostrar los beneficios de adoptar hábitos de vida saludables, al tiempo que ha destacado que "vuelve a unir" y que, de cara a este fin de semana, toca apuntarse e inscribirse en esta quinta carrera en la que "se vuelca todo el barrio" y tanto familias, como instituciones, comercios, colegios, el centro de salud o asociaciones de vecinos que hacen que sea un día lúdico, deportivo y en familia.

Sara Llorente y Quinti Méndez han detallado por su parte que están "muy orgullosas" de lo que se ha convertido esta carrera que, en su quinta edición, presenta una "sorpresa" que desvelarán ese día con un "pequeño cambio" en el recorrido que creen será del "agrado" de todos, a la vez que han compartido la importancia de hacer deporte y estar sano, y han explicado que dicha Comisión Comunitaria "se esfuerza muchísimo para mejorar el barrio".

Así, esta carrera es la parte "más visible" del trabajo que desarrolla a lo largo del año en torno a la salud y en aras de mejorarla, y han invitado a participar en la misma, que cuenta con centenares de voluntarios y en la que procuran que no haya contaminación, por lo que no se dan botellas de agua, sino que Aqualia les pone unos grifos y tienen a aguadoras con botijos extremeños para dar de beber a los corredores.

Los trofeos son caracoles y es un "símbolo" de la propia Comisión Comunitaria, porque "va lento, pero seguro y llega a meta", porque también ellos van despacio, con objetivos a corto y a largo plazo, como este animal, y "pasito a pasito".

En este sentido, se conceden premios en todas las categorías o regalos en la mochila del corredor, en esta carrera cuya inscripción tiene un precio de 1 euro los niños y 3 euros los adultos, en aras de cubrir los gastos, dado que la recaudación se dedica a la organización de la propia prueba, que se completa con una cantina en la plaza de El Progreso gestionada y a beneficio de los Scouts.