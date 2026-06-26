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MÉRIDA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras extremeñas registrarán alrededor de 64.000 movimientos en la primera operación salida del verano puesta en marcha por Tráfico.

En concreto, se prevén 25.500 movimientos en la provincia de Cáceres y 38.500 en la de Badajoz, según datos aportados por la Delegación del Gobierno.

Cabe recordar que Tráfico pone en marcha la 1ª Operación Salida del Verano que comienza este viernes, día 26, a las 15,00 horas y finaliza el próximo domingo, 28 de junio a las 24:00 horas.