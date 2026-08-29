Casi una quincena de ayuntamientos extremeños llama a manifestarse el 2 de septiembre en apoyo a Ceuta

Varias personas durante una manifestación para protestar por la situación provocada por la llegada masiva de migrantes, a 27 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

En Extremadura se han unido ya a la convocatoria los consistorios de Mérida, Badajoz, Cáceres y Plasencia, entre otros.

MADRID/MÉRIDA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 260 municipios en toda España, y entre ellos 14 consistorios extremeños, han respaldado de manera oficial concentraciones ciudadanas frente a sus ayuntamientos, previstas para el 2 de septiembre a las 20.00 horas --coincidiendo con el Día de Ceuta--, secundando la iniciativa 'Por Ceuta' en apoyo a la ciudad autónoma tras la crisis migratoria.

El llamamiento ha instado a la población a que se congregue frente a sus respectivos ayuntamientos, como es el caso de Mérida, Badajoz, Cáceres o Plasencia, entre otros.

La iniciativa 'Por Ceuta', que tuvo su origen en redes sociales, ha ordenado a través de su web las convocatorias ciudadanas en los distintos municipios y está informando sobre cómo organizar las protestas. En la página se detalla qué ayuntamientos han convocado la manifestación y cuáles obedecen al llamamiento de las redes sociales.

Por su parte, la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, ha exhortado a los municipios españoles a secundar la manifestación ciudadana convocada en redes que tendrá lugar en Ceuta.

Al menos serán 260 las poblaciones, destacando Melilla, que han confirmado su participación, además de la prevista en Bruselas, frente al Parlamento Europeo, a la espera de otros municipios que se sumen a la convocatoria.

Para Extremadura, en Badajoz hay convocatorias previstas en la capital pacense, así como en Mérida y en los municipios de Azuaga, Don Benito, Llerena, Fregenal de la Sierra, Los Santos de Maimona, Valencia del Mombuey, Almendralejo y Montijo. En Cáceres hay concentraciones en la capital, en Plasencia, Casar de Cáceres y Talayuela.

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