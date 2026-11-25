La Catedral de Badajoz en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Badajoz y la Archidiócesis de Mérida-Badajoz han presentado este miércoles dos concursos audiovisuales dirigidos a gente joven y que forman parte del programa con el que se conmemoran los 750 años de la consagración del templo catedralicio, 'La Catedral sin filtro', de vídeo vertical en TikTok, y 'Miradas de piedra y luz', de cortometrajes.

En el mismo acto, el Cabildo de la Catedral y la Fundación Universidad-Sociedad de la Universidad de Extremadura han firmado el convenio por el que la Universidad, a través de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, colabora en los dos concursos, que reparten 1.300 euros en premios y material de grabación.

La presentación ha tenido lugar en la sede del Arzobispado en la capital pacense con las intervenciones del deán-presidente del Cabildo de la Catedral, Pedro Fernández Amo; el canónigo de la Catedral, director del Museo de la Catedral e historiador de la Iglesia, Juan Román Macías; el decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, Daniel Martín Pena; y el director-gerente de la Fundación Universidad-Sociedad de la Universidad de Extremadura, Javier Díaz Valea.

Los dos concursos invitan a mirar la Catedral con ojos nuevos y a contar algo sobre ella, su historia, sus espacios, sus oficios o las personas que la hacen posible, con el patrocinio de CaixaBank, Caja Almendralejo y Fundación CB y con la participación de El Corte Inglés.

LA CATEDRAL SIN FILTRO

En concreto, 'La Catedral sin filtro' es un concurso de vídeo vertical en TikTok con dos categorías, entre los estudiantes de la Universidad de Extremadura y los de Bachillerato y Formación Profesional de Extremadura a partir de 16 años. Cada participante publica en su propia cuenta un vídeo de entre 15 y 60 segundos con la etiqueta '#LaCatedralSinFiltro'.

La inscripción está abierta hasta el 10 de enero y el plazo para publicar y entregar los vídeos termina el 31 de enero. Los inscritos pueden asistir a un taller gratuito el 13 de enero en la Facultad.

En cada categoría hay un primer premio de 150 euros y un segundo de 100 euros, y cada persona premiada recibe además un micrófono inalámbrico Vieta Pro Influencer Plus. El fallo se dará a conocer el 5 de marzo en un acto en la Facultad.

MIRADAS DE PIEDRA Y LUZ

Por su parte, 'Miradas de piedra y luz' es un concurso de cortometrajes divulgativos de 5 a 15 minutos sobre la Catedral abierto a mayores de 18 años, que pueden participar de forma individual o en equipo. La inscripción de proyectos está abierta hasta el 22 de enero y los cortometrajes se entregan hasta el 9 de abril.

El 27 de enero, la Facultad acoge el taller 'De la idea al cortometraje', gratuito para los inscritos. Los premios son de 500, 200 y 100 euros, y cada obra premiada recibe además un trípode de viaje Vanguard Vesta TB de carbono, aportado por El Corte Inglés. Los cortometrajes finalistas se proyectarán a finales de abril, dentro de la Semana de la Cultura de la Universidad de Extremadura, en el acto en el que se darán a conocer los premios.

El jurado de 'La Catedral sin filtro' cuenta con Juan José Cerezo González, fundador de Extremadura Curiosa, la mayor comunidad en redes sociales dedicada a descubrir la región, con más de 200.000 seguidores, y community manager.

En el caso de 'Miradas de piedra y luz' destacan Simón Ferrero, actor, productor y artista multidisciplinar, fundador de El Avispero Producciones, presidente de Extremadura Teatral y vicepresidente de la Academia de Cine de Extremadura y el cineasta Jesús Lacorte, fundador de la productora Lac*rte Films, que prepara su ópera prima, 'Purísima y Sangre', premio de guion de la Junta de Extremadura 2026, y cuyo corto 'Morir antes de morir' obtuvo el premio ARRI al mejor documental en el Filmschoolfest de Múnich.

La composición completa de los dos jurados se dará a conocer más adelante, según indica en nota de prensa el departamento de comunicación del 750º aniversario de la Catedral de Badajoz, que ha concluido que las bases y los formularios de inscripción están disponibles en la web de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la UEx.