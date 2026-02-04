CCOO asegura que cerca del 90% del absentismo laboral en Extremadura corresponde a derechos justificados

Presentación del informe 'Absentismo laboral en Extremadura' de CCOO - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO Extremadura, María Berrocal, ha asegurado que cerca del 90 por ciento del absentismo laboral en la región corresponde a derechos justificados como vacaciones, días de permiso, enfermedad, accidente o incapacidad temporal.

Estos datos aparecen recogidos en el informe 'Absentismo laboral en Extremadura', presentado este miércoles en rueda de prensa por Berrocal y por la secretaria de Juventud, Salud Laboral y Medio Ambiente, María del Carmen Nicolás, junto a la campaña 'El ejercicio de tus derechos no es absentismo'.

En concreto, según el informe, las horas no trabajadas en 2024 en Extremadura representan el 16,6 por ciento del total de las horas pactadas, un dato que, como ha precisado la líder de CCOO en la región, incluye vacaciones, bajas médicas, permisos retribuidos y otros derechos reconocidos por ley.

"Sin embargo, cerca del 90 por ciento de las ausencias se deben a causas justificadas, por lo que el absentismo real alcanza apenas el 1,7 por ciento de las horas pactadas", ha puesto en valor María Berrocal.

En relación con los datos nacionales, el porcentaje de horas no trabajadas respecto a las pactadas alcanza un 16,9 por ciento, que son tres décimas más que en Extremadura. En cuanto al "absentismo real", la media nacional es del 1,43 por ciento frente al 1,7 por ciento de Extremadura.

El informe de CCOO también alerta de que en 2024 se realizaron en Extremadura más de 138.000 horas extraordinarias a la semana, de las cuales más de 31.000 no fueron pagadas ni compensadas, con la consiguiente pérdida de ingresos, cifrada en más de 33 millones de euros, lo que evidencia la "falta de un control efectivo del tiempo de trabajo y el incumplimiento de la normativa laboral".

Por todo ello, ha insistido en la necesidad de crear un observatorio del tiempo de trabajo y de absentismo que permita disponer de datos desagregados y "transparentes" sobre jornadas, horas extraordinarias, bajas médicas y permisos, además de la implantación de un registro horario "real y eficaz".

En ese sentido, Berrocal ha criticado la "manipulación" y el "uso interesado" del concepto de absentismo laboral para "cuestionar derechos fundamentales" de los trabajadores, especialmente el derecho a la salud.

Así, ha dicho que, según su definición legal y académica, absentismo laboral se refiere exclusivamente a la ausencia voluntaria e injustificada del puesto de trabajo, por lo que considerar absentismo las bajas médicas, los permisos o las vacaciones supone una "distorsión de la realidad y un ataque directo a los derechos laborales".

Para trabajar en este sentido, el sindicato va a lanzar en redes sociales y empresas la campaña 'El ejercicio de tus derechos no es absentismo', que ha desgranado la secretaria de Juventud, Salud Laboral y Medio Ambiente, María del Carmen Nicolás.

(Más información en Europa Press)