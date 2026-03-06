CCOO combatirá en las calles y desde la negociación colectiva cualquier retroceso en igualdad: "Ni un paso atrás"

Concentración junto a la sede de CCOO Extremadura con motivo del 8M. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Extremadura ha salido a la calle para reivindicar los derechos de las mujeres y ha reclamado progresos para lograr una igualdad real durante una concentración con motivo del Día de Internacional de la Mujer, este próximo 8 de marzo, en donde ha advertido que defenderá cada avance ante la amenaza de cualquier retroceso.

"Ni un paso atrás", ha subrayado tanto la secretaria general de CCOO de Extremadura, María Berrocal, como la secretaria de Mujeres e Igualdad, Lola Manzano, que han puesto voz al acto, junto a la sede del sindicato, en el que asimismo se ha leído un manifiesto y posteriormente se han celebrado unas jornadas bajo el lema 'Rompiendo barreras, construyendo igualdad'.

Unas jornadas en las que se han analizado, con datos, las desigualdades que aún persisten entre mujeres y hombres, así como se ha puesto el foco en la situación laboral de la mujer en sectores masculinizados.

Desde el sindicato, que celebran este 8M bajo el lema 'El poder de las mujeres. Poder que construye', reafirman su "compromiso inequívoco" con el feminismo sindical como "herramienta imprescindible" para transformar el mundo del trabajo y avanzar hacia una democracia plena con igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

María Berrocal ha ensalzado el "poder" que tienen las mujeres para construir derechos. "Construimos justicia social", ha señalado la máxima responsable del sindicato en Extremadura, quien ha hecho alusión a los avances logrados a través de los planes de igualdad, con los protocolos frente al acoso, o con las políticas de conciliación y corresponsabilidad.

Sin embargo, ha advertido, "queda mucho camino por recorrer, porque todavía existe brecha salarial, porque existe parcialidad obligatoria, porque existen techos de cristal y porque existen suelos pegajosos".

