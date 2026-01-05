CCOO destaca que 2025 fue un "buen" año para el empleo en Extremadura aunque persisten problemas "estructurales"

MÉRIDA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Extremadura considera que 2025 se cierra como un "buen" año para el empleo en la región gracias a la reducción del paro en 5.373 personas, pero persisten "problemas estructurales" como la estacionalidad en la contratación, la falta de ajuste entre la formación y la demanda real de las empresas, y el "alto" desempleo entre personas jóvenes, mujeres y mayores de 55 años.

La secretaria de Empleo y Formación de CCOO de Extremadura, Mari Cruz Lara, asegura que "ya no es suficiente con crear empleo", sino que es necesario que ese empleo se consolide en términos de "estabilidad, calidad y sueldos dignos".

Así, si bien entiende que la reforma laboral del 2022 viene contribuyendo a reducir la temporalidad, faltan cuestiones "importantes" como apostar por la industrialización, por reforzar las políticas activas de empleo y por un Diálogo Social "real".

Para CCOO, es "fundamental" resolver el problema del "desajuste" entre la formación y las necesidades "reales" de las empresas en cuanto al personal cualificado. Por eso, cree que hay que replantearse toda la formación reglada y profesional para que se aproxime "mucho más" a los perfiles que demandan las empresas. Esto es "especialmente relevante" para las personas jóvenes y que no tengan que marcharse de Extremadura para encontrar trabajo.

Por último, en nota de prensa el sindicato insiste en que hay que poner el foco en los colectivos con mayores dificultades o desigualdades como las mujeres, las personas jóvenes, los parados de larga duración y las personas mayores de 55 años.

Con ello, subraya que las políticas activas de empleo son "esenciales" para apoyar a estos grupos y lograr que consigan empleos de calidad y con estabilidad.

EVOLUCIÓN

Así, CCOO recuerda que el paro registrado en Extremadura se ha visto reducido en 443 personas en el mes de diciembre, hasta situarse en un total de 64.370 personas. En valores relativos ha supuesto una reducción de un 0,68 por ciento, tratándose de la menor bajada en diciembre desde el año 2021.

En el total de España, el paro registrado baja en 16.291 personas, alcanzando un total de 2.408.670 personas paradas. En términos porcentuales se trata de una tasa del -0,67 por ciento, prácticamente igual a la registrada en nuestra región.

Si se observa el dato desagregado por sexo en Extremadura, el descenso en el caso de las mujeres es de 893, un 2,13 por ciento menos que el mes anterior. De esta manera el número de mujeres en paro se sitúa en las 40.993, el 63,7 por ciento del total. En el caso de los hombres el paro aumentó, en el último mes del año, un 1,96 por ciento.

Por sectores, la reducción del paro en Extremadura se ha concentrado en agricultura y servicios, con tasas del -4,00 y -0,70 por ciento, respectivamente. También se ha producido un descenso en el colectivo sin empleo anterior, del -3,93 por ciento. Por otro lado, construcción e industria incrementaron el volumen de personas en desempleo.

La desagregación de los datos por edad se observa un importante aumento del paro entre los hombres mayores de 25 años (+2,08 por ciento). Frente a este dato el dato "más positivo" se produce entre las mujeres mayores de 25 años, que registran un descenso del 5,58 por ciento en el mes de diciembre.

Respecto al mismo mes del año anterior, el paro bajó en 5.737 personas, representando una tasa del -8,18 por ciento, una bajada más contenida de la registrada en el año 2024. El 64 por ciento de esa bajada anual en valores absolutos se ha producido en el sector servicios, si bien el sector con mayor dinamismo, en términos relativos, ha sido la construcción con un 14,03 por ciento de bajada respecto al mes anterior.

CONTRATACIÓN

En el mes de diciembre se llevaron a cabo un total de 28.322 contratos en Extremadura, lo que ha representado una reducción de 6,08 por ciento en el último mes del año. La bajada en la contratación se produce en los contratos indefinidos, ya que la contratación temporal aumentó en un 0,92 por ciento.

En la media nacional, la contratación se ha visto contraída en un 5,08 por ciento respecto al mes anterior. Los contratos indefinidos bajaron en 14,24 por ciento, frente a un aumento del 1,36 en los temporales.

Respecto al mismo mes del año pasado, la contratación en la región se ha incrementado 1.559 contratos (+5,83 por ciento), de los cuales sólo 192 fueron indefinidos.

En computo anual acumulado, el volumen de contratación fue de 388.364 contratos, un 0,7 por ciento menos que el total del año 2024. Los contratos indefinidos firmados en todo 2025 fueron 110.433 y representaron el 28,44 por ciento del total, un punto y medio menos que en 2024.

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

La afiliación media al sistema de la Seguridad Social en Extremadura durante el mes de diciembre fue de 419.254 personas en alta laboral, lo que representó una reducción mensual de 1.483, el -0,35 por ciento en valores relativos. Se trata de la mayor caída de afiliación de un mes de diciembre desde el año 2020, en plena pandemia.

Del total de afiliación en la región las mujeres representan un total de 195.138, un 46,5 por ciento del total de personas afiliadas.

En el total nacional, se produjo un incremento del 0,09 por ciento mensual, con 19.180 personas afiliadas más, alcanzando una media de 21.844.414 afiliaciones en el último mes del año 2025.

Si observamos los datos por regímenes en nuestra región, la mayor reducción mensual se ha producido en el sistema especial agrario (SEA) con 853 cotizantes menos, seguido del régimen general (-663). El número de personas autónomas (sin contar las del sistema agrario) aumentó en el último mes en 37, de las cuales 28 son mujeres.

Respecto a la evolución anual, la afiliación subió en 4.063 personas, el 0,98 en valores relativos. En la media nacional el incremento ha sido del 2,37 por ciento. En el balance anual destaca la "importante" presencia de mujeres, pues han representado un 74 por ciento del total del empleo creado respecto al mismo mes del año anterior.