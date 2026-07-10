CCOO Extremadura denuncia fallos en la refrigeración de trenes Alvia y plantea suprimir servicios, entre otras medidas

La responsable de Renfe Operadora en Extremadura, Mónica Rodríguez, y el secretario de Movilidad de CCOO de Extremadura, Miguel Fuentes, en rueda de prensa, a 10 de julio de 2026, en Mérida. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO Extremadura ha denunciado este viernes los fallos en los sistemas de refrigeración durante las olas de calor en algunos de los trenes Alvia que circulan entre Badajoz y Madrid y ha planteado algunas medidas para solucionarlo como la supresión del servicio, especialmente el que se ofrece por la tarde, entre ambas ciudades.

El secretario de Movilidad de CCOO de Extremadura, Miguel Fuentes, ha asegurado que no se trata de una incidencia "puntual", sino que es algo sistemático que está ocurriendo en las olas de calor de los últimos años.

"No es que haya ocurrido este año con la ola de calor. Es que pasó el año anterior y el año anterior, y queremos denunciarlo porque no podemos estar esperando a que llegue el AVE, que será para 2034 si todo va bien. No podemos seguir con esta solución. Esto se tiene que solucionar ya", ha sentenciado Fuentes.

El representante sindical ha señalado que ya se reportaron dos incidentes relacionados con el aire acondicionado durante el pasado mes de mayo y que en junio se habrían producido otros siete (los días 8, 12, 22, 24, 25, 26 y 29 del sexto mes). En lo que va de julio, con temperaturas que han alcanzado hasta los 43 grados en algunos puntos de la región, estos problemas se habrían producido los días 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

"Son los Alvia, que son los que van desde Madrid a Badajoz y viceversa. Pero es que es la estrella, es el tren bonito que tenemos, el bueno", ha apostillado Fuentes, quien ha destacado que en los servicios regionales, incluyendo los que van a Madrid, no se están produciendo estos problemas.

En concreto, el sindicato ha explicado que la S730, la serie de Alvia que circula por Extremadura, "no es capaz" de generar aire acondicionado en cuanto la temperatura exterior pasa de 35 o 36 grados centígrados y que estos fallos no se están produciendo solo en la comunidad autónoma, sino también en otros sitios de España donde usan este tipo de tren.

A nivel estatal CCOO ya ha pedido explicaciones a Renfe, que, en respuesta, ha puesto más personal para revisar los trenes y ha realizado más comprobaciones antes de comenzar el periodo estival. Pero para el sindicato es "evidente" que estas medidas "no funcionan".

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