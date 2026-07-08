CCOO pide extender a todo el verano la reducción de la jornada en Extremadura en el sector de la construcción

MÉRIDA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO recuerda que la jornada reducida a siete horas diarias de trabajo en los sectores de la construcción y derivados del cemento de Extremadura comienza el próximo martes, 14 de julio, pero reclama a la patronal que acepte extenderla a todo el verano para proteger la salud de sus plantillas.

Según señala CCOO, la obligación de reducir la jornada para evitar los riesgos y la penosidad por el exceso de calor está acordada en los convenios colectivos provinciales de Badajoz y Cáceres.

Desde hace muchos años, CCOO viene demandando en la negociación de estos calendarios que "se entienda que este periodo se tiene que extender a todo el verano, pues las olas de calor empiezan antes y son cada vez más frecuentes, y que las jornadas laborales sean de carácter intensivo y por la mañana", señala el sindicato en nota de prensa.

En cualquier caso, CCOO del Hábitat Extremadura subraya que esta reducción de jornada es de obligado cumplimiento y abarca el periodo entre este 14 de julio y el 14 de agosto, ambos incluidos

CCOO recuerda además que las empresas están obligadas a poner a disposición a todo su personal y en todas las obras y centros de trabajo agua potable abundante para poder refrescarse y beber.

Según señala, el establecimiento de una jornada de siete horas diarias hace posible que en las obras y centros de trabajo se establezcan jornadas continuas de mañana, evitando con ello las horas de mayor actividad del sol, protegiendo a su personal de los riesgos inherentes tanto a la luz solar como al calor.

Por eso, CCOO del Hábitat de Extremadura insta a pactar, en el seno de las empresas, jornadas intensivas de mañana, tras lo que ha advertido de que "estará vigilante para que se respete esta reducción de jornada y denunciará todo incumplimiento del que tengan conocimiento ante la autoridad laboral".

El sindicato aclara que, al tratarse de una medida de seguridad, esta no es susceptible de ser sustituida o permutada por acuerdos que supongan jornadas diarias por encima de las siete horas.

Apunta CCOO que la reducción de jornada, más allá del acuerdo en los convenios, se basa en la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que indica que el deber de la protección de la salud es responsabilidad de las empresas y que, en su artículo 15, recoge que se deben combatir los riesgos con medidas que antepongan la protección colectiva a la individual, siendo la reducción de jornada una medida de organización del trabajo de ámbito colectivo para la protección de la salud frente al riesgo de sufrir estrés térmico.

Esta medida de reducción de jornada se aplica en las mismas condiciones al sector de derivados del cemento que tiene mucha analogía con el sector de la construcción por lo que los dos calendarios serán idénticos y el derivado del cemento también viene obligado a hacer la reducción de jornada ala que obliga el calendario sectorial.

Más allá de esta limitación de la jornada de trabajo en los sectores de la construcción y derivados del cemento, CCOO del Hábitat de Extremadura recomienda hacer pausas frecuentes en el trabajo para hidratarse, llevar ropa ligera o evitar comidas copiosas.