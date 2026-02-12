CCOO traslada a la Fempex un documento para homogeneizar las condiciones del personal de los ayuntamientos extremeños

La secretaria general de CCOO Extremadura, María Berrocal, en la reunión con el presidente de la Fempex, Manuel José González. - CCOO

MÉRIDA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO Extremadura está impulsando un acuerdo marco en el ámbito de las administraciones locales de la comunidad autónoma que pretende mejorar y homogeneizar las condiciones de trabajo del personal empleado público en estas instituciones, con el objetivo de garantizar unos "derechos laborales mínimos comunes" y avanzar en la "calidad y eficiencia" de los servicios públicos municipales.

Como primer paso, la secretaria general de CCOO de Extremadura, María Berrocal, ha presentado al presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), Manuel José González, un "amplio documento" con las propuestas del sindicato con el fin de que esta entidad contribuya a su difusión y promoción.

En este encuentro ha estado acompañada por el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Extremadura, Manuel Nicolás, y el secretario de Política Institucional, Juan José Bote.

Este documento nace como respuesta a una situación "ampliamente desigual" en la negociación colectiva dentro del ámbito local extremeño. En la actualidad, más del 55 por ciento de los empleados en ayuntamientos o mancomunidades está excluida de la posibilidad de negociar sus condiciones laborales de forma directa porque no se han llevado a cabo elecciones sindicales.

Esto se da especialmente en los municipios pequeños y dispersos, donde "la precariedad y la falta de acuerdos actualizados" se han convertido en una "realidad estructural", indica el sindicato en una nota de prensa.

CCOO subraya que este acuerdo marco representa un "paso importante" para "dignificar" las condiciones de trabajo en la Administración Local extremeña, reducir la "brecha" existente entre municipios y garantizar que el personal empleado público cuente con un suelo común de derechos laborales, independientemente del lugar donde preste servicio.

La mejora de las condiciones laborales de los empleados de la administración local no solo beneficia a las plantillas, sino que "repercute directamente" en la calidad del servicio público que se presta a la ciudadanía, especialmente en el ámbito municipal, donde se desarrollan servicios esenciales.

PROPUESTAS DE CCOO

Según el sindicato, de los 385 municipios de la región, solo en 173 se han celebrado elecciones sindicales, y un número "muy reducido" de ellos dispone de Mesas Generales de Negociación activas, lo que impide que "miles" de trabajadores puedan negociar de una manera "efectiva" sus condiciones laborales.

Ante este escenario, el acuerdo marco propuesto por CCOO se plantea como un instrumento de mínimos que permite avanzar hacia una mayor cohesión en materia de personal, respetando la autonomía municipal y facilitando que los ayuntamientos puedan adherirse mediante acuerdo plenario.

Además, CCOO considera "importante" el papel de la Fempex como entidad encargada de promover la divulgación y adhesión a este acuerdo, con el fin de extender su aplicación al mayor número posible de corporaciones locales.

El documento contempla un "amplio conjunto" de materias que afectan a la vida laboral del personal municipal, incluyendo aspectos esenciales como la jornada laboral, la organización del trabajo, los permisos, las vacaciones, la reducción de jornada por conciliación familiar, la regulación de licencias, el empleo estable, la consolidación del personal temporal, la igualdad de género, la prevención del acoso sexual y por razón de sexo, así como medidas específicas para víctimas de violencia de género.

Entre los puntos destacados se recoge una jornada semanal de 35 horas, la posibilidad de establecer flexibilidad horaria para el cuidado de menores y dependientes, además de un marco "amplio" de permisos retribuidos por matrimonio, fallecimiento, hospitalización o deber inexcusable, incluyendo permisos vinculados a la conciliación y a técnicas de reproducción asistida.

Asimismo, el acuerdo incluye compromisos para avanzar en políticas de igualdad, la elaboración de planes específicos, y la negociación de protocolos para prevenir el acoso, reforzando la protección de derechos fundamentales en el entorno laboral.

En este sentido, también, se recuerda la obligatoriedad de firmar protocolos de defensa de los derechos de las personas LGTBI+ en empresas y organizaciones con más de 50 personas trabajadoras, al igual que se viene haciendo con los planes de igualdad y los protocolos de acoso.

Por último, CCOO recuerda que la Ley de Movilidad Sostenible, que entró en vigor el pasado 5 de diciembre, la considera un derecho fundamental y, por tanto, es "necesario invertir en zonas despobladas o dispersas" para combatir la exclusión territorial y favorecer el transporte público.

Esta ley conlleva la obligatoriedad de firmar planes de movilidad sostenible en las empresas de más de 200 personas trabajadoras en un plazo de 24 meses para la puesta en marcha, además, de obligar a incluir medidas de movilidad sostenible en los nuevos convenios colectivos.