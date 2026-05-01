CCOO y UGT salen a la calle en Mérida el 1º de Mayo para "defender la democracia" y contra el pacto de PP y Vox

Cabecera de la manifestación por el Primero de Mayo convocada por CCOO y UGT en Mérida. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO Extremadura han salido este vienes, 1 de mayo, a la calle para reivindicar mejores salarios para los trabajadores y facilidades en el acceso a la vivienda de la población, así como para defender una democracia que ven en riesgo con la formación del gobierno de coalición entre PP y Vox en la comunidad autónoma.

Una manifestación convocada, como es habitual, en Mérida, bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia', el mismo con el que los sindicatos recorren las calles de toda España en este Día Internacional de los Trabajadores.

Los asistentes, unos 3.000, según la organización, se ha concentrado en la avenida José Fernández López, junto al puente Lusitania, y pasadas las 12,00 horas ha partido rumbo a la Plaza de España.

En la cabecera, las secretarias generales de CCOO y UGT en Extremadura, María Berrocal y Patro Sánchez, respectivamente, sujetando una pancarta con el lema de la manifestación. Asimismo, han estado presentes destacados dirigentes del PSOE, entre ellos sus secretario general Álvaro Sánchez Cotrina, y el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, así como de Unidas por Extremadura, como el diputado en la Asamblea José Antonio González Frutos.

La secretaria general de UGT Extremadura, Patro Sánchez, ha señalado que convocan esta manifestación para defender la democracia, la libertad, la reducción de la jornada laboral y para pelear por "una ley de prevención de riesgos laborales nueva que tenga en cuenta la salud mental".

También reclaman un reparto de la riqueza, porque "ya está bien que los ricos se lleven todo", así como para protestar contra la bajada de impuestos anunciada por el gobierno regional de María Guardiola, y para pelear para que "no se criminalice a los migrantes, para que no se recorte la cooperación, para seguir peleando por las políticas de la mujer".

Por su parte, la secretaria general de CCOO Extremadura, María Berrocal, ha subrayado que hoy es "más necesario que nunca" salir a las calles para reivindicar salarios justos, democracia, vivienda digna, cooperación internacional, memoria histórica, migración, políticas sociales, porque el estado de bienestar no se destruya con la bajada de impuestos.

"Defenderemos la sanidad, defenderemos la educación, defenderemos la dependencia, las políticas sociales y, en definitiva, las políticas públicas tan importantes para esta ciudadanía extremeña", en este periodo que comienza con un gobierno fruto de un gobierno de PP y Vox.